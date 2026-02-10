Рус
Родичі військового, якого вважали загиблим, мають повернути 15 млн гривень

Анна Косик
10 лютого 2026, 14:32
Наразі невідомо, хто помилково визнав Назара загиблим.
Назар Далецкий, деньги
Грошову допомогу за смерть військового, який насправді живий, доведеться повернути / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/kozytskyy_maksym_official

Головне:

  • Родичі Назара Далецького мають повернути державі 15 мільйонів
  • Винного у тому, що військового "поховали", хоча він був живий, шукають

Під час обміну полоненими, що відбувся 5 лютого, в Україну повернувся боєць 24 бригади Назар Далецький, який раніше вважався загиблим. Після проведення експертизи ДНК "його" поховали ще у 2023 році, тому родичам держава виділила виплати у розмірі 15 мільйонів гривень.

Як пише zaxid.net, тепер родині захисника доведеться повернути ці кошти. Про це сьогодні, 10 лютого, під час засідання сесії Львівської облради повідомив представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний.

відео дня

"Юридичний момент, що родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися", - наголосив він.

Подвірний зауважив, що винного, який помилився, будуть шукати, бо "експертиза ДНК надзвичайно точна". Представник омбудсмена додав, що на його думку, для родити є найбільшим щастям повернення військового додому, а не виплачені державою кошти.

Що відомо про Назара Далецького

Главред писав, що Назар Далецький захищав Україну на фронті ще з часів АТО, а потім одразу відправився на передову під час повномасштабного вторгнення. Під час виконання бойових завдань на фронті у травні 2022 року зв'язок з ним раптово обірвався.

Довгий час Назар вважався зниклим безвісти. Але згодом родині повідомили, що він загинув під час виконання завдання у Куп'янському районі на Харківщині 25 вересня 2022 року - у день свого народження.

Вже у 2025 році один із військових, який повернувся з полону, розповів, що Назар живий і теж перебуває у неволі. До жовтня ще двоє захисників підтвердили цю інформацію, а в лютому 2026 року Україна повернула Назара на рідну землю.

Обмін полоненими 5 лютого - останні новини

Раніше повідомлялося, що 5 лютого між Україною та Росією відбувся перший за довгий час обмін полоненими. Додому з російського полону повернулись 157 українських військових.

Нагадаємо, Главред писав, що з російського полону під час останнього обміну повернувся кримський татарин Руслан Куртмаллаєв, який пробув у неволі майже чотири роки.

Під час цього обміну також до батька Івана Романова після понад трьох років полону повернувся 36-річний син, боєць 72-ї бригади. Чоловік потрапив у полон під Вугледаром. Перед службою у війську був автомеханіком.

Про персону: Тарас Подвірний

Тарас Подвірний - Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області, юрист, політолог, член Президії Львівської обласної ради VIII скликання.

Львівська область військовополонені полонені звільнення обмін полоненими
