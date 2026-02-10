Чому 11 лютого не можна сваритися з рідними: яке церковне свято

За народними повір'ями 11 лютого не слід вступати в суперечки з рідними та близькими.

Яке церковне свято 11 лютого

Що можна і не можна робити 11 лютого

Прикмети 11 лютого

У середу, 11 лютого, в православному календарі відзначається день пам'яті святого священномученика Власія, єпископа Севастійського. Главред зібравкорисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 11 лютого

Святий Власій, також відомий як священномученик Власій, - одна з найшанованіших постатей ранньохристиянської церкви. Його пам'ять шанується як у православній, так і в католицькій традиції. Власій відомий своєю глибокою вірою, милосердям і стійкістю у випробуваннях під час переслідувань християн у Римській імперії.

Народився Власій в місті Севастія Малої Азії (сучасна Туреччина). Вже з молодих років він відрізнявся ревною вірою і любов'ю до ближніх. Його духовне покликання привело до прийняття священства, а пізніше - до єпископського достоїнства в Севастії.

Як єпископ Власій був відомий своєю невтомною пастирською працею. Він опікувався хворими і бідними, сприяв утвердженню християнської віри серед місцевого населення, а також захищав правду і моральні принципи Євангелія. За переказами, святий мав дар зцілення. Особливо допомагав він людям з хворим горлом, що принесло йому особливу популярність серед віруючих.

Час, в який жив святий, був важким для християн: імператорські укази переслідували тих, хто сповідував віру в Христа. Власій не тільки залишався непохитним у вірі, але й активно підтримував своїх парафіян, навчаючи їх мужності і терпінню. Його опір тиску язичницької влади призвів до арешту і страти. Святий прийняв мученицьку смерть, утверджуючи істину Христової віри і залишаючи приклад безстрашної відданості Богу.

Прикмети 11 лютого

Відлига в цей день - знак того, що морози більше не повернуться, і незабаром настане тепло.

Якщо дим йде коромислом (вертикально вгору) - скоро буде тепло.

Якщо ворони сидять високо на деревах, то буде сильний снігопад.

Що не можна робити 11 лютого

За народними повір'ями в цей день не слід вступати в суперечки з рідними або близькими. Навіть невелика сварка може перерости в тривалий конфлікт, а примиритися після неї буде важко.

Що можна робити 11 лютого

У православній традиції цей день присвячений святому Власію, який вважається покровителем перед Богом. Віруючі звертаються до нього з молитвою про зцілення, особливо при хворобах горла, про здоров'я домашніх тварин, а також про допомогу в справах, благополуччя, мир у родині і Боже благословення.

