Євро б’є рекорд, а долар слабшає: НБУ оновив курс валют на 11 лютого

Руслан Іваненко
10 лютого 2026, 17:42
Національний банк України оновив курс іноземних валют на середу, 11 лютого.
Євро оновлює історичний максимум / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

  • Курс гривні до долара встановлено на рівні 43,09 грн
  • Євро оновив історичний максимум – 51,25 грн
  • Злотий зміцнів до 12,15 грн

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на середу, 11 лютого. Згідно з даними на сайті регулятора, курс долара США становить 43,09 грн, що свідчить про послаблення української валюти на 6 копійок порівняно з попереднім днем.

Євро оновлює історичний максимум

Щодо євро, гривня також втратила позиції. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 51,25 грн за євро — це на 13 копійок більше, ніж днем раніше. Таким чином, показник оновив історичний максимум: попередній рекорд було зафіксовано 31 січня на рівні 51,24 грн.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара перебували в діапазоні 43,08/43,11 грн/дол., а до євро — 51,25/51,27 грн/євро.

Злотий демонструє помірне зміцнення

Курс польського злотого до гривні продемонстрував незначне зростання. Офіційний курс на 11 лютого становить 12,15 грн за злотий. Для порівняння, 10 лютого польська валюта коштувала 12,13 грн, що вказує на помірне зміцнення злотого.

Чи втримає гривня стабільність – думка експерта

Як писав Главред, валютний ринок України поступово стабілізується, і наступного тижня на курс іноземних валют істотно впливатиме бюджетний фактор, зазначає Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку".

"Зростання валютної пропозиції залишається ключовим стабілізатором. Аграрний сектор на початку року активно продає валютний виторг, створюючи запас міцності для гривні та пом’якшуючи коливання попиту", – підкреслює експерт.

Водночас, за його словами, попит імпортерів, особливо на енергоносії, поступово знижується.

"Якщо не буде масштабних перебоїв електропостачання, бізнес може скоригувати закупівлі, що зменшить тиск на валютний ринок", – додає Лєсовий.

Як повідомляв Главред, валютний ринок України поступово входить у фазу вирівнювання попиту і пропозиції. Але наступного тижня важливу роль у формуванні курсу іноземних валют відіграватиме бюджетний фактор. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Крім того, президент Асоціації українських банків Андрій Дубас говорив, що гривня зберігає відносну стабільність до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники. У лютому ключову роль на курс валют відіграватимуть дії НБУ та ситуація на світових ринках.

Нагадаємо, що економіст Олександр Хмелевський говорив, що курс гривні до іноземних валют у лютому 2026 року буде відносно стабільним. Він зауважив, що попит на валюту в Україні в лютому не очікується високим.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

