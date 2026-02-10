"Таким обманом": Сандулеса згадала про дружину Бобула, яка 5 років була коханкою

Іво Бобул почав зустрічатися зі своєю четвертою дружиною ще під час шлюбу з Лілією Сандулесою.

Лілія Сандулеса про особисте життя Іво Бобула / колаж: Главред, скрін з відео

Відома українська співачка і екс-дружина Іво Бобула Лілія Сандулеса згадала про свою першу зустріч з його четвертою дружиною. В інтерв'ю Ростиславу Калацинському вона звинуватила колишнього в "не чоловічому вчинку".

Як виявилося, перша зустріч співачки з конкуренткою відбулася випадково на концерті. Жінки не сказали одна одній ні слова, але обмінялися поглядами.

"Розмови не було", — зізналася співачка.

Дружини Іво Бобула / скрін з відео

Лілія зазначила, що Іво Бобул вчинив з нею дуже некрасиво. Артистка натякнула, що не стала б заважати щастю колишнього чоловіка з іншою жінкою, якби він чесно зізнався у своїх почуттях. Але Бобул вчинив не по-чоловічому.

"Він як чоловік міг красиво все це робити. З'явилася? Я тобі не потрібна? Скажи! І це нормально. А таким обманом — це якось не по-чоловічому. У мене вже давно немає образ", — розповіла Сандулеса.

Лілія Сандулеса та Іво Бобул / скрін з відео

Як з'ясувалося згодом, Іво Бобул закрутив роман зі своєю майбутньою четвертою дружиною, ще перебуваючи в шлюбі зі співачкою, в 1997 році. Подружжя офіційно розлучилося тільки в 2002 році.

Пісні Іво Бобула і Лілії Сандулеси

У 90-ті роки союз Бобула і Сандулеси був втіленням ідеальної музичної пари. Поєднуючи особисте життя і творчість, вони створили хіти, що стали народним надбанням. Композиції "Берег любові" і "А липи цвітуть" не просто очолювали хіт-паради, вони стали символом цілої епохи

Про особу: Іво Бобул Іво (Іван) Бобул - український співак (баритон), композитор, педагог, Народний артист України. Відомий також роботою в дуеті з Лілією Сандулесу. Найвідоміші хіти: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

