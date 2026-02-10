Рус
Цілі та дата удару визначені: українців попередили про масовану атаку РФ

Юрій Берендій
10 лютого 2026, 17:41
Моніторингові ресурси попереджають про ймовірну підготовку Росією нового масованого комбінованого удару по Україні, зокрема по Києву та області.
Українців попередили про масовану атаку РФ та назвали можливі цілі / Колаж: Главред, фото: alerts in ua, Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ готує новий масований удар із застосуванням балістики
  • Ціллю окупантів може стати Київська область

Російські окупаційні війська, ймовірно, готують новий масований удар із застосуванням балістичних ракет по Україні. Ціллю ворога може стати Київ та Київська область. Про це повідомляють моніторингові канали.

"За отриманою інформацією, існує загроза нанесення удару балістичними ракетами по столиці та Київській області у найближчі 2 доби", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією моніторингових ресурсів, на найближчі 72 години оголошено червоний рівень загрози у зв’язку з імовірністю масованого комбінованого удару по Україні.

В останні дні противник активно проводив розвідувальні дії на заході країни, зокрема в Житомирській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях.

Як і раніше, основним об’єктом атак залишається критична інфраструктура — під загрозою вся територія держави, насамперед енергетичний сектор.

Моніторингові канали також повідомляють про передислокацію одного бомбардувальника Ту-160, імовірно з аеродрому в Казані, на авіабазу "Енгельс". За уточненими даними, літак прибув з Далекого Сходу та вже оснащений крилатими ракетами.

Окрім цього, зафіксовано ще один рейс військово-транспортного літака Ан-72 на аеродром "Сеща", під час якого було доставлено партію балістичних ракет.

Які цілі ударів балстики по Україні - думка експерта

Як писав Главред, у 2026 році балістичні ракети можуть стати одним із основних інструментів російського тиску на Україну. Найбільший ризик загрожує регіонам, що входять у приблизно 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює значну частину лівобережжя, південні області та частково північ країни. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його оцінкою, Росія активно використовує балістичні ракети для ударів по логістичних об’єктах і складській інфраструктурі. Серед основних цілей — склади великих торговельних мереж, логістичні хаби, залізнична інфраструктура, а також складські приміщення сервісних компаній, зокрема відділення "Нової пошти".

Експерт також припустив, що в майбутньому російські війська можуть розширити перелік цілей і почати атакувати нові категорії об’єктів, які не належать до енергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко.

ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, моніторинговий канал ЄРадар попередив, що найближчим часом російські війська можуть здійснити ще одну масштабну комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і дронів.

Раніше, 8 лютого, російські окупаційні сили завдали удару по Києву балістичними ракетами, внаслідок чого в столиці пролунали потужні вибухи.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, коментуючи масовані атаки РФ, зазначив, що з підвищенням температури їхня інтенсивність може зменшитися. Водночас, за його оцінкою, Росія не припинить удари по енергетичній інфраструктурі, однак може частково змінити пріоритети та зосередитися на інших цілях.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

