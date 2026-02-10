'Мобресурс на півтора року': нардеп розповів про перспективу 'бусифікації' в Україні

"Бусифікація" - це один з інструментів для поповнення мобілізаційного ресурсу, зазначив Руслан Горбенко.

https://glavred.net/ukraine/mobresurs-na-poltora-goda-nardep-rasskazal-o-perspektive-busifikacii-v-ukraine-10739591.html Посилання скопійоване

Руслан Горбенко розповів про перспективу "бусифікації" в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Руслан Горбенко:

З мобілізацією в Україні зроблено "дуже багато помилок"

У лавах ЗСУ потрібно наводити порядок

В Україні досі відсутня системна державна політика щодо підготовки та продовження мобілізації. Про це сказав народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко, пише "Телеграф".

На його думку, проблема полягає в тому, що до питання мобілізації "ми не підходили системно і протягом останніх років зробили дуже багато помилок".

відео дня

"Постанова уряду про виїзд за кордон молодих хлопців 18-22 років. І тут давайте також відверто: а хто спілкувався з військовими? Хто почув або хотів почути їхню думку? Постанова Кабміну набула чинності з серпня 2025 року, тобто ми розуміємо, що у нас мобрезсурсу залишилося на півтора року. Це ми говоримо про молодих людей, які ще не виїхали", - підкреслив Горбенко.

На уточнення про те, скільки виїхало людей, депутат зазначив, що "хтось вкидає цифри, що 200 тисяч виїхало за кордон".

"Я думаю, що приблизно 40-60 тисяч молодих людей (цієї вікової категорії) виїхало. Але в інших є час. Ті, хто для себе вирішив виїхати, в 18 років точно не збиратимуться, але ближче до настання 23 років, я думаю, відповідні рішення сімей або цих хлопців будуть прийняті", - сказав він.

Він також зазначив, що коли представники Генерального штабу ЗСУ, Головнокомандувач ЗСУ приходять до зали Верховної Ради "з пропозицією, вимогою, проханням підтримати непопулярні законопроекти, тоді, в принципі, в залі можна отримати політично вольове рішення про підтримку військових".

"А коли тільки було сказано, умовно, що в стінах Верховної Ради обговорюється питання арешту майна і банківських рахунків хлопців, які пішли в СОЧ, то до мене в Facebook полізли з погрозами: "Будемо шукати і ще подивимося, хто у кого і що заарештує", - сказав Горбенко.

Крім того, на думку Горбенка, в лавах ЗСУ потрібно наводити порядок.

"І нарешті, це моє оціночне судження, це вже сталося і Верховний Головком вирішив зайнятися цим питанням. Але його потрібно вирішувати дуже системно. "Бусифікація" - це один з інструментів для поповнення мобрезсурсу", - зазначив депутат.

Говорячи про статистику, яку наводив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, Горбенко зазначив, що "дійсно, приблизно 2-3% - це "бусифікація" з порушеннями".

"Якщо знову ж таки взяти звернення до омбудсмена, то 97% в принципі не подобається те, що військові роблять згідно із законом. Тому, швидше, у когось немає бажання захищати Батьківщину, хтось боїться. Причину кожен може для себе знайти. Але не зроблена системна державна політика з підготовки та продовження мобілізації. І єдиного прохання-наказу до пана Федорова від президента Зеленського, відверто кажучи, чи буде достатньо?", - сказав він.

Як має змінитися мобілізація в Україні - думка експерта

Мобілізація в Україні повинна набути системного підходу, що поєднує мобілізаційні заходи з повноцінним рекрутингом, прозорими правилами і реальною можливістю для громадян свідомо вибирати своє місце в обороні країни. Про це в інтерв'ю Radio NV заявив глава Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан, коментуючи заяви міністра оборони Федорова про необхідність змін в процесі мобілізації.

Кузан підкреслив, що мобілізацію слід розглядати комплексно - не тільки як примусові мобілізаційні заходи, а й як систему рекрутингу. На його думку, самого факту примусового призову недостатньо, адже українській армії потрібні підготовлені та мотивовані бійці, і саме це повинен забезпечувати механізм набору персоналу поряд з мобілізацією.

Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 січня президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими передбачено продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів до травня 2026 року.

Водночас частина громадян, які мають право на відстрочку, зіткнулися з тим, що в додатку "Резерв+" не з'явилося повідомлення про її автоматичне продовження. Користувачі повідомляють, що отримували push-повідомлення про можливість пролонгації, проте фактично відстрочка не оновилася — додаток або повідомляє про технічну помилку, або вказує, що її неможливо надати. У Міністерстві оборони пояснили алгоритм дій у таких випадках.

У відомстві також повідомили, що черговий етап автоматичного продовження відстрочок вже завершився. Близько 90% військовозобов'язаних отримали підтвердження без подання додаткових заяв, тоді як іншим необхідно особисто звернутися для оформлення документів.

Інші новини:

Про особу: Руслан Горбенко Руслан Горбенко - український підприємець, політик. Народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу". Кандидат економічних наук, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред