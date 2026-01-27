Гарантії безпеки в обмін на Донбас: ЗМІ дізналися про умови США для України

Адміністрація Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки залежатимуть від згоди Києва на мирну угоду.

Вашингтон обговорює гарантії безпеки Україні в обмін на мирну угоду / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Гарантії безпеки від США залежатимуть від згоди України на мирну угоду. Цей майбутній документ передбачає виведення українських військових з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

Як пише видання Financial Times з посиланням на вісім джерел, знайомих з переговорами, адміністрація Трампа натякнула Києву, що йому потрібно буде погодитися на мирну угоду, яка передбачає відмову від східного регіону Донбасу.

У Вашингтоні також зазначили, що можуть запропонувати Україні більше озброєння для зміцнення її армії після війни, якщо Київ погодиться на мирну угоду.

Заступник прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що це неправда.

"Єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об'єднати обидві сторони для укладення угоди", - зазначила вона.

Офіс Президента України коментарів не давав.

​Угоди з безпеки для України / Інфографіка: Главред ​

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає від Трампа дату і місце для підписання історичного документа.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але лише після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після укладення мирної угоди в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів". Він підкреслив, що ці сили не будуть залучені до бойових дій.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі США в майбутній обороні України, але лише через впевненість у тому, що країна-агресор Росія не зробить ще одну спробу вторгнення в країну.

Наскільки переконливими виглядають гарантії безпеки - думка експерта

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко сказав Главреду, що не вірить у пункти запропонованих гарантій безпеки. Він вважає, що вони не будуть працювати.

Тому що якщо в Україні з'явиться певний контингент з Європи, умовні французькі легіонери або експедиційний корпус зі Штатів, вони не захищатимуть Україну на рівні ЗСУ, якщо Росія через півроку почне наступ.

