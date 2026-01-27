Рус
Гарантії безпеки в обмін на Донбас: ЗМІ дізналися про умови США для України

Анна Ярославська
27 січня 2026, 10:09
Адміністрація Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки залежатимуть від згоди Києва на мирну угоду.
Трамп, Зеленський, ЗСУ
Вашингтон обговорює гарантії безпеки Україні в обмін на мирну угоду / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Ви дізнаєтеся:

  • Що США нібито хочуть в обмін на гарантії безпеки України
  • У якому випадку Київ отримає більше зброї

Гарантії безпеки від США залежатимуть від згоди України на мирну угоду. Цей майбутній документ передбачає виведення українських військових з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

Як пише видання Financial Times з посиланням на вісім джерел, знайомих з переговорами, адміністрація Трампа натякнула Києву, що йому потрібно буде погодитися на мирну угоду, яка передбачає відмову від східного регіону Донбасу.

відео дня

У Вашингтоні також зазначили, що можуть запропонувати Україні більше озброєння для зміцнення її армії після війни, якщо Київ погодиться на мирну угоду.

Заступник прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що це неправда.

"Єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об'єднати обидві сторони для укладення угоди", - зазначила вона.

Офіс Президента України коментарів не давав.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
​Угоди з безпеки для України / Інфографіка: Главред ​

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає від Трампа дату і місце для підписання історичного документа.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але лише після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після укладення мирної угоди в Україну можуть бути направлені "тисячі французьких солдатів". Він підкреслив, що ці сили не будуть залучені до бойових дій.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі США в майбутній обороні України, але лише через впевненість у тому, що країна-агресор Росія не зробить ще одну спробу вторгнення в країну.

Наскільки переконливими виглядають гарантії безпеки - думка експерта

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко сказав Главреду, що не вірить у пункти запропонованих гарантій безпеки. Він вважає, що вони не будуть працювати.

Тому що якщо в Україні з'явиться певний контингент з Європи, умовні французькі легіонери або експедиційний корпус зі Штатів, вони не захищатимуть Україну на рівні ЗСУ, якщо Росія через півроку почне наступ.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США мирне врегулювання новини України та світу війна Росії та України мирні переговори
