Розвідка "злила" план РФ на мирні переговори - що Кремль хоче отримати від України

Юрій Берендій
10 лютого 2026, 15:57
649
Росія лише імітує готовність до миру та використовує дипломатичну риторику, щоб виторгувати час для досягнення цілей у війні, вказали у розвідці.
Розвідка 'злила' план РФ на мирні переговори - що Кремль хоче отримати від України
У розвідці Естонії розкрили справжню ціль РФ на мирних переговорах / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Росія не відмовилась від довгострокових цілей у війні проти України
  • Кремль лише імітує активну співпрацю з США в переговорному процесі

Країна-агресорка Росія використовує мирні переговори як засіб тиску й маніпуляцій, намагаючись налагодити відносини зі Сполученими Штатами без наміру зупиняти війну проти України. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані розвідки Естонії.

"Росія ставить перед собою довгострокові оперативні цілі у своїй війні проти України. Це підтверджує, що нещодавнє посилення риторики стосовно мирних переговорів — лише тактика виграшу часу", — йдеться у щорічному звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії.

відео дня

За інформацією естонських спецслужб, Кремль дав вказівки російським держструктурам демонструвати готовність до співпраці з Вашингтоном. Ключова мета — відновлення повноцінних контактів зі США, що може відкрити шлях до відновлення авіасполучення, спрощення віз для бізнес-еліти, а також створити сприятливі умови для шпигунської діяльності, операцій впливу та доступу до товарів під санкціями.

У звіті зазначається, що послаблення або скасування санкцій є критично важливим для збереження системи влади Володимира Путіна, адже економічні проблеми, зумовлені зниженням видобутку нафти, загострюють внутрішні суперечності серед правлячих кіл.

"Кремль лише вдає зацікавленість у мирних переговорах, сподіваючись відновити двосторонні відносини зі США до попереднього рівня та офіційно закріпити поразку України", – заявила естонська розвідка.

Крім того, Москва зацікавлена у співпраці зі США в питаннях ядерної безпеки, що дозволяє їй підтримувати образ великої держави. У розвідці підкреслюють, що позиціонування Росії як відповідального ядерного гравця є елементом ширшої стратегії, спрямованої на започаткування масштабних переговорів з безпеки, зокрема щодо можливих обмежень діяльності НАТО.

За оцінками естонської розвідки, одним зі сценаріїв для Москви може стати створення фонду післявоєнної відбудови, наповненого за рахунок заморожених на Заході російських активів. Це дало б Росії можливість тиснути на Україну та фінансувати пропаганду.

У звіті також зазначається, що навіть після можливого підписання мирної угоди російський військово-промисловий комплекс залишатиметься загрозою для сусідніх країн. Розвідники наголошують, що Москва й надалі прагне обмежити активність НАТО вздовж своїх кордонів.

"Росія, швидше за все, готується до майбутнього конфлікту, навіть попри те, що її війна проти України триває", - йдеться у доповіді.

Аналітики прогнозують стагнацію військового виробництва вже цього року через погіршення економічних перспектив, які провокують внутрішні суперечності серед правлячих еліт. Серед чинників, що штовхають економіку до рецесії, називають подорожчання кредитів і дефіцит інвестицій.

Водночас видобуток нафти, яке є ключовим джерелом доходів російського бюджету — стабільно зменшується і, за прогнозами розвідки, не відновиться в найближчій перспективі. Зростання податкового тиску та скорочення державних витрат для фінансування війни, разом із ударами українських дронів по дедалі віддаленіших регіонах РФ, негативно вплинули на споживчі настрої.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Що чекає на Україну в разі поразки у війні - думка військового

Як писав Главред, командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі зазначив, що ситуація в Грузії показує, до яких наслідків може призвести поразка України у війні з Росією.

Він підкреслив, що приблизно п’ята частина грузинської території залишається під російською окупацією, а сама країна не має достатніх можливостей для повномасштабного протистояння РФ.

"Грузія — це приклад того, що буде з Україною, якщо, не дай Бог, вона програє війну. 20% території Грузії окуповано. І у Грузії немає таких ресурсів для війни проти Росії, які є в України завдяки допомозі західних партнерів", — сказав Мамулашвілі.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська пропаганда поширює нові неправдиві повідомлення про нібито контрнаступ українських військ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. В Інституті вивчення війни зазначають, що такі заяви, ймовірно, спрямовані на приховування раніше поширених фейків щодо просування російських сил у цьому районі.

Втрати російської армії у війні проти України досягли рівня, який дедалі відчутніше впливає на можливості Москви виконувати стратегічні завдання, визначені диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських і західних посадовців та військових аналітиків.

Речник Сил оборони Півдня України, полковник ЗСУ Владислав Волошин повідомив, що російські окупанти можуть аеродром у Тирасполі (невизнане Придністров'я), як можливий майданчик для запуску безпілотників по території України.

Інші новини:

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання зовнішня розвідка мирні переговори
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
