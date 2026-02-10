Розвідка 'злила' план РФ на мирні переговори - що Кремль хоче отримати від України

Росія лише імітує готовність до миру та використовує дипломатичну риторику, щоб виторгувати час для досягнення цілей у війні, вказали у розвідці.

У розвідці Естонії розкрили справжню ціль РФ на мирних переговорах

Країна-агресорка Росія використовує мирні переговори як засіб тиску й маніпуляцій, намагаючись налагодити відносини зі Сполученими Штатами без наміру зупиняти війну проти України. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані розвідки Естонії.

"Росія ставить перед собою довгострокові оперативні цілі у своїй війні проти України. Це підтверджує, що нещодавнє посилення риторики стосовно мирних переговорів — лише тактика виграшу часу", — йдеться у щорічному звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії.

За інформацією естонських спецслужб, Кремль дав вказівки російським держструктурам демонструвати готовність до співпраці з Вашингтоном. Ключова мета — відновлення повноцінних контактів зі США, що може відкрити шлях до відновлення авіасполучення, спрощення віз для бізнес-еліти, а також створити сприятливі умови для шпигунської діяльності, операцій впливу та доступу до товарів під санкціями.

У звіті зазначається, що послаблення або скасування санкцій є критично важливим для збереження системи влади Володимира Путіна, адже економічні проблеми, зумовлені зниженням видобутку нафти, загострюють внутрішні суперечності серед правлячих кіл.

"Кремль лише вдає зацікавленість у мирних переговорах, сподіваючись відновити двосторонні відносини зі США до попереднього рівня та офіційно закріпити поразку України", – заявила естонська розвідка.

Крім того, Москва зацікавлена у співпраці зі США в питаннях ядерної безпеки, що дозволяє їй підтримувати образ великої держави. У розвідці підкреслюють, що позиціонування Росії як відповідального ядерного гравця є елементом ширшої стратегії, спрямованої на започаткування масштабних переговорів з безпеки, зокрема щодо можливих обмежень діяльності НАТО.

За оцінками естонської розвідки, одним зі сценаріїв для Москви може стати створення фонду післявоєнної відбудови, наповненого за рахунок заморожених на Заході російських активів. Це дало б Росії можливість тиснути на Україну та фінансувати пропаганду.

У звіті також зазначається, що навіть після можливого підписання мирної угоди російський військово-промисловий комплекс залишатиметься загрозою для сусідніх країн. Розвідники наголошують, що Москва й надалі прагне обмежити активність НАТО вздовж своїх кордонів.

"Росія, швидше за все, готується до майбутнього конфлікту, навіть попри те, що її війна проти України триває", - йдеться у доповіді.

Аналітики прогнозують стагнацію військового виробництва вже цього року через погіршення економічних перспектив, які провокують внутрішні суперечності серед правлячих еліт. Серед чинників, що штовхають економіку до рецесії, називають подорожчання кредитів і дефіцит інвестицій.

Водночас видобуток нафти, яке є ключовим джерелом доходів російського бюджету — стабільно зменшується і, за прогнозами розвідки, не відновиться в найближчій перспективі. Зростання податкового тиску та скорочення державних витрат для фінансування війни, разом із ударами українських дронів по дедалі віддаленіших регіонах РФ, негативно вплинули на споживчі настрої.

