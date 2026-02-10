"Два важливих рішення": Ксенія Мішина з'явилася з сином за кордоном

Актриса показала прогулянку з сином біля океану.

Українська актриса Ксенія Мішина опублікувала ніжне відео зі своїм 13-річним сином Платоном в Instagram. Мама і син зняли кілька кадрів прогулянки на тлі океану.

У ролику Мішина ніжно обіймає свого сина і розмірковує про проходження життєвого шляху. Актриса вважає, що в житті кожному потрібно зробити кілька важливих виборів.

"У житті є два важливих рішення: куди йти і кого взяти з собою", — написала Ксенія.

Судячи з кадрів, актриса вже давно прийняла своє рішення — син подорожує з нею дуже часто, незважаючи на навчання в Україні. У квітні Платону виповниться 14 років, і він все рідше з'являється в соцмережах зірки. Шанувальники звернули увагу на те, що син Мішиної вже стрімко дорослішає, і їй необхідно задуматися про власне щастя.

"Згодом перше рішення асимілюється з другим, і головним стане "З ким?". І не так важливо, куди"

"Але син виросте, і потрібно також і своє життя влаштовувати! Діти — це гості в нашому житті"

"Найцінніше в світі — це наші діти"

Про особу: Ксенія Мішина Ксенія Мішина - українська актриса і телеведуча. Найвідоміші роботи: Камілла в серіалі "Спокуса" і Лідія Шефер в "Кріпосній". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проекту "Танці з зірками-6".

