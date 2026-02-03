Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Три рівні гарантій безпеки: Рютте пояснив, як Захід захистить Україну після війни

Віталій Кірсанов
3 лютого 2026, 18:17
83
Наразі в домовленостях "йдеться про гарантії безпеки, що мають три рівні", зазначив Рютте.
Генсек НАТО перерахував три рівні гарантій безпеки для України
Генсек НАТО перерахував три рівні гарантій безпеки для України / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Марк Рютте:

  • Перший рівень гарантій – це "посилена українська армія"
  • Другий рівень – це "коаліція рішучих"
  • Третій рівень – Сполучені Штати

Захід розглядає три рівні гарантій безпеки для України. Їхня основна мета – підвищити для РФ ціну нового нападу на Україну в майбутньому. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє "Європейська правда".

Наразі в домовленостях "йдеться про гарантії безпеки, що мають три рівні", зазначив Рютте.

відео дня

За його словами, перший рівень гарантій – це "посилена українська армія", яку підтримуватиме фінансування партнерів.

"Вона, очевидно, буде першою лінією захисту, якщо росіяни вирішать знову атакувати Україну. І ми всі відчуваємо зобов'язання зробити так, щоб українське військо було готове до самозахисту", – заявив генсек.

Другий рівень, як зазначив Рютте, – це "коаліція рішучих", "яку зібрали разом французи і британці". Він, втім, утримався від конкретизації того, як вона буде діяти в разі нападу, лише зазначив, що мета коаліції – не тільки забезпечити, що українське військо матиме все необхідне, "але також гарантувати інші кроки".

"І третій рівень – Сполучені Штати, які влітку сказали, що хочуть приєднатися", – завершив пояснення генсек.

Всі три рівні повинні разом забезпечити такий обсяг стримування, щоб дати впевненість, "що нового нападу Росії не буде більше ніколи".

При цьому генеральний секретар не став коментувати статтю Financial Times про узгоджені принципи забезпечення безпеки України, хоча визнав, що читав її.

"Я не буду коментувати інформацію Financial Times, крім підтвердження того, що саме це було метою – зробити так, щоб гарантії безпеки були настільки сильними, що для Росії нова атака буде дуже поганим рішенням", – підсумував він.

Енергетичне перемир'я може зіграти на руку РФ: думка аналітиків

Можливий тижневий мораторій на удари Росії по енергетиці України не є такою вже значною поступкою з боку Москви. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому такий мораторій на далекобійні удари може принести користь Росії, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони, зазначають аналітики.

"Російські війська зможуть накопичити запаси безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для нанесення великих комбінованих ударів у майбутньому, в той час як Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі РФ", - пояснюють експерти.

Мирні переговори - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що процес врегулювання війни залишається складним і багатовимірним, хоча з окремих питань сторонам нібито вдалося просунутися вперед.

Водночас, як зазначає The New York Times, будь-які поступки України щодо Донбасу в рамках потенційної мирної угоди не призведуть до припинення війни, а лише дадуть Росії час підготуватися до ще більш масштабного наступу. Аналітики зазначають, що відмова Москви від вимоги повного контролю над Донецькою областю має не символічний, а суто прагматичний характер.

Президент США Дональд Трамп також дав зрозуміти, що обіцянка Росії утриматися від ударів по київській енергосистемі до 1 лютого стала поступкою Україні, яка наполягала на енергетичному припиненні вогню напередодні нового раунду переговорів в Абу-Дабі. Як пише The Economist, Володимир Путін може намагатися виграти час, хоча в той же час такі кроки можуть свідчити і про певну готовність до компромісу, обриси якого поступово вимальовуються.

Інші новини:

Про особу: Марк Рютте

Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні НАТО Европа військова допомога російські війська Марк Рютте
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Три рівні гарантій безпеки: Рютте пояснив, як Захід захистить Україну після війни

Три рівні гарантій безпеки: Рютте пояснив, як Захід захистить Україну після війни

18:17Україна
В США визнали провал стратегії тиску на Путіна - що пропонують натомість

В США визнали провал стратегії тиску на Путіна - що пропонують натомість

18:06Війна
Долар та євро впевнено повзуть вгору: новий курс валют на 4 лютого

Долар та євро впевнено повзуть вгору: новий курс валют на 4 лютого

16:48Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

Навіщо в СРСР зводили круглі будинки та чому люди хотіли пошвидше з них виїхати

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 лютого (оновлюється)

Після 3 лютого все зміниться: трьом знакам зодіаку стане помітно легше жити

Після 3 лютого все зміниться: трьом знакам зодіаку стане помітно легше жити

Останні новини

18:17

Три рівні гарантій безпеки: Рютте пояснив, як Захід захистить Україну після війни

18:11

Тропічних папуг помітили в Україні: як ці птахи виживають у -15°С

18:06

В США визнали провал стратегії тиску на Путіна - що пропонують натомість

17:56

Терехов - нардепам: ваша бездіяльність - це неповага до українського народу

17:46

Яка друга назва Луцька – історик зробив несподіване відкриттяВідео

Верифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – КорсунВерифікувати всі Starlink не вдасться ніколи, процес вимірюватиметься роками – Корсун
17:42

Погодні небезпеки на Тернопільщині: синоптики зробили важливе попередження

17:28

Найкоротший тест на IQ у світі: три прості запитання, що збивають з пантелику

17:19

Скільки біженців повернуться в Україну після війни - в ООН дали свій прогноз

17:02

Опади прийдуть на заміну морозу: на Полтавщині очікується зміна погоди

Реклама
16:51

Йдеться не про спорт чи здорову їжу: вчені розкрили головний секрет довголіття

16:48

Долар та євро впевнено повзуть вгору: новий курс валют на 4 лютого

16:42

Ідеальний тон обличчя як у знаменитостей: 3 поради від зіркового візажистаВідео

16:18

Чому 4 лютого не можна ходити в ліс: яке церковне свято

16:02

Готується менше години: рецепт лінивого пирога з картоплі, на смак вау

15:59

"Шахед" влучив у багатоповерхівку у Харкові: вирують пожежі, є поранені

15:31

На скільки може розтягнутися верифікація Starlink в Україні: відповідь експерта

15:31

"Білий список" Starlink може бути малоефективним: кіберексперт пояснив ризики

15:30

Як приготувати суп без води - унікальний рецептВідео

15:27

"Це шоу зі сценарієм": Цимбалюк видав, що відбувається за кадром "Холостяка"

15:26

Путін зірвав угоду з Трампом щодо України - яку нову ставку робить Кремль у війніВідео

Реклама
15:23

Штраф за "неправильну" руку: як насправді потрібно відкривати двері автоВідео

15:16

Так дорого не було давно: в Україні підвищили ціни на популярний продукт

15:13

В одному з міст України оголосили надзвичайний стан - є загроза для людей

14:28

Прем’єра трилера "Служниця" — з 3 лютого вже на Київстар ТБ

14:28

Стрибок цін на 15%: в Україні рекордно зросла вартість ходового продукту

14:25

Кота залишили біля притулку з запискою, яка ледь не довела персонал до сліз

14:25

Історик розкрив секрет бібліотеки Ярослава Мудрого - що замовчувалось століттямиВідео

14:00

Як не нашкодити собі при сильному холоді: безпечне зігрівання в мороз

13:59

Незвичну схованку директора школи знайшли через десятиліття: що він там зберігав

13:56

Росіяни вперше використали БПЛА "Гербера" в ролі носія FPV-дрона - ФлешФото

13:50

"Спочатку" чи "з початку" - як правильньо: помилка, яку роблять багато українців

13:46

"Починається найкращий розділ": Ольга Харлан оголосила про вагітністьВідео

13:35

Найсильніший удар по енергетиці у 2026 році: в ДТЕК сказали, що буде зі світломВідео

13:33

Ольга Сумська "пройшлася" по колишньому чоловікові - деталі

13:04

"Готуємо образ": Monokate стала блондинкою перед фіналом НацвідборуВідео

12:58

Не Київ: у Кремлі придумали іншу "столицю" Русі, де вона булаВідео

12:54

Волонтерів запрошують пожити безплатно на острові в Уельсі: у чому "підступ"Відео

12:45

Передає тонкий психологічний стан: що означає маловідоме українське слово "обава"

12:37

В Україну йде потепління, але ненадовго: коли мороз вдарить з новою силою

12:34

Мінус РЕБ та центр FPV-дронів: ЗСУ ударили по низці військових об’єктів РФ

Реклама
12:29

"Що він з нами робить": Галкін засвітив потужний торс на новому фото

12:23

"Я витончено": Дзідзьо вперше прокоментував чутки про народження у нього дитини

12:12

"Самотня": Лорак натякнула на свій невдалий шлюб

12:00

Як працювала радянська естрада: кого дозволяли слухати і чому

11:55

Гороскоп Таро на завтра, 4 лютого: Овнам - перемога в коханні, Рибам - не поспішати

11:43

Багато балістики та Шахедів: Ігнат розкрив головні особливості нової атаки РФ

11:38

Небезпечна операція в Криму: 2+2 покаже документальний фільм "Тіні на межі"

11:33

Нацвідбір на Євробачення 2026: де дивитися і як проголосувати за фаворитаВідео

11:33

Не лише вирок за підкуп виборців: експрокурор САП заявив, що директор НАБУ перебував у розшуку

11:25

Атака на серце Києва: РФ пошкодила музей біля "Батьківщини-матері"Фото

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти