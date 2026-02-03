Три рівні гарантій безпеки: Рютте пояснив, як Захід захистить Україну після війни

Наразі в домовленостях "йдеться про гарантії безпеки, що мають три рівні", зазначив Рютте.

Генсек НАТО перерахував три рівні гарантій безпеки для України / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Що сказав Марк Рютте:

Перший рівень гарантій – це "посилена українська армія"

Другий рівень – це "коаліція рішучих"

Третій рівень – Сполучені Штати

Захід розглядає три рівні гарантій безпеки для України. Їхня основна мета – підвищити для РФ ціну нового нападу на Україну в майбутньому. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє "Європейська правда".

Наразі в домовленостях "йдеться про гарантії безпеки, що мають три рівні", зазначив Рютте.

За його словами, перший рівень гарантій – це "посилена українська армія", яку підтримуватиме фінансування партнерів.

"Вона, очевидно, буде першою лінією захисту, якщо росіяни вирішать знову атакувати Україну. І ми всі відчуваємо зобов'язання зробити так, щоб українське військо було готове до самозахисту", – заявив генсек.

Другий рівень, як зазначив Рютте, – це "коаліція рішучих", "яку зібрали разом французи і британці". Він, втім, утримався від конкретизації того, як вона буде діяти в разі нападу, лише зазначив, що мета коаліції – не тільки забезпечити, що українське військо матиме все необхідне, "але також гарантувати інші кроки".

"І третій рівень – Сполучені Штати, які влітку сказали, що хочуть приєднатися", – завершив пояснення генсек.

Всі три рівні повинні разом забезпечити такий обсяг стримування, щоб дати впевненість, "що нового нападу Росії не буде більше ніколи".

При цьому генеральний секретар не став коментувати статтю Financial Times про узгоджені принципи забезпечення безпеки України, хоча визнав, що читав її.

"Я не буду коментувати інформацію Financial Times, крім підтвердження того, що саме це було метою – зробити так, щоб гарантії безпеки були настільки сильними, що для Росії нова атака буде дуже поганим рішенням", – підсумував він.

Енергетичне перемир'я може зіграти на руку РФ: думка аналітиків

Можливий тижневий мораторій на удари Росії по енергетиці України не є такою вже значною поступкою з боку Москви. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому такий мораторій на далекобійні удари може принести користь Росії, якщо в ньому візьмуть участь обидві сторони, зазначають аналітики.

"Російські війська зможуть накопичити запаси безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для нанесення великих комбінованих ударів у майбутньому, в той час як Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі РФ", - пояснюють експерти.

Мирні переговори - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що процес врегулювання війни залишається складним і багатовимірним, хоча з окремих питань сторонам нібито вдалося просунутися вперед.

Водночас, як зазначає The New York Times, будь-які поступки України щодо Донбасу в рамках потенційної мирної угоди не призведуть до припинення війни, а лише дадуть Росії час підготуватися до ще більш масштабного наступу. Аналітики зазначають, що відмова Москви від вимоги повного контролю над Донецькою областю має не символічний, а суто прагматичний характер.

Президент США Дональд Трамп також дав зрозуміти, що обіцянка Росії утриматися від ударів по київській енергосистемі до 1 лютого стала поступкою Україні, яка наполягала на енергетичному припиненні вогню напередодні нового раунду переговорів в Абу-Дабі. Як пише The Economist, Володимир Путін може намагатися виграти час, хоча в той же час такі кроки можуть свідчити і про певну готовність до компромісу, обриси якого поступово вимальовуються.

Про особу: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

