За словами Рубіо, переговірникам вдалося звузити коло проблем до одного центрального питання – статусу Донбасу.

На мирних переговорах щодо припинення війни Росії проти України триває активна робота над врегулюванням територіального питання і долі Донбасу. Це залишається ключовою і найскладнішою розбіжністю сторін.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин, передає Reuters.

За словами Рубіо, переговірникам вдалося звузити коло проблем до одного центрального питання - статусу Донбасу, однак його вирішення буде надзвичайно складним.

"Це все ще міст, який нам потрібно перейти. Це все ще прогалина, але принаймні нам вдалося звузити коло питань до одного центрального, і це, ймовірно, буде дуже складно", – зазначив держсекретар.

Багатосторонні контакти між Росією, Україною і США поки носять формальний характер і не ведуть до реального прогресу, вважає виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. За його словами, проблемою залишаються і формат зустрічей, і рівень делегацій.

Експерт припускає, що до предметних переговорів можуть перейти не раніше 2026 року – за збігу низки умов, включаючи ослаблення Росії, зовнішній тиск і можливі компроміси. Реальні кроки до мирної угоди він прогнозує орієнтовно з весни 2026 року.

Раніше повідомлялося про те, що гарантії безпеки від США будуть залежати від згоди України на мирну угоду. Цей майбутній документ передбачає виведення українських військових з неокупованих Росією частин Донецької та Луганської областей.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає від Трампа дату і місце для підписання історичного документа.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що західні союзники зможуть надати гарантії безпеки Україні, але тільки після того, як на це дасть згоду країна-агресор Росія.

Про особу: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо — американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року — сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату в 2010 році і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і його потрібно вирішувати. "Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, швидше за все, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", – пише видання The New York Times.

