Орбан висунув Києву умову для продовження санкцій проти РФ: чого хоче Угорщина

Угорський прем'єр заявив, що Україна має відновити транзит російського газу.

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Віктор Орбан висунув Україні ультиматум / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Орбан вимагає відновлення транзиту російського газу через Україну

ЄС розглядає вимогу прем'єра Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.

За його словами, Будапешт не залежить від українського транзиту газу, бо вже кілька років імпортує російський газ в обхід через Турецький потік. Це і дозволяє зараз допомагати Словаччині, пише Bloomberg.

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Орбан додав, що дії Києва спровокували подорожчання бензину в Угорщині. На думку політика, санкції ЄС проти Російської Федерації обійшлися Угорщині в 19 млрд євро.

"Я натиснув на ручне гальмо і попросив європейських лідерів зрозуміти, що це не може тривати", - заявив Орбан в інтерв'ю місцевій радіостанції Kossuth 24 січня.

Угорський прем'єр зазначив, що Україна має відновити транзит російського газу.

"Якщо Україна хоче отримати нашу допомогу, наприклад, шляхом введення санкцій проти Росії, то, будь ласка, знову відкрийте газовий маршрут", - сказав Орбан, додавши, що для цього буде потрібен "один телефонний дзвінок із Брюсселя".

Євросоюз розглядає його вимоги, заявив Орбан, але для продовження санкцій потрібна одноголосна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС, інакше їх буде припинено після 31 січня.

Як пише ЗМІ, міністр закордонних справ Петер Сійярто 23 січня зазначив, що Угорщина планує проконсультуватися з адміністрацією президента США Дональда Трампа перед тим, як ухвалити рішення про продовження санкцій.

Віктор Орбан - що про нього відомо / Інфографіка: Главред

Транзит газу і конфлікт Києва з Фіцо

Як повідомляв Главред, Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит газу в Європу. Підписаний у 2019 році контракт Нафтогазу і Газпрому завершився, тому поставки палива припинилися.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обурений рішенням України припинити транзит російського газу. Він назвав президента України Володимира Зеленського "жебраком" і "шантажистом", але покликав його на зустріч поблизу українсько-словацького кордону.

Президент Зеленський натомість погодився прийняти Фіцо в Києві 17 січня. Фіцо на зустріч у Києві не прибув, але приїхала делегація словацьких опозиційних політиків. Їхньою метою було відновлення діалогу, який зіпсував прем'єр-міністр Словаччини.

Незабаром Фіцо знову запропонував президенту України зустрітися 21 січня в Давосі, але відповіді з Києва не отримав. Він укотре заявив, що рішення України припинити транзит завдає "значної шкоди" Словаччині та ЄС і пригрозив заходами у відповідь.

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Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

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