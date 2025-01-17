'Україна вже не існує': Орбан зробив заяву про створення відносин з РФ

Орбан вважає, що все зміниться після приходу до влади Дональда Трампа.

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Орбан сказав, що України не існує / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/orbanviktor, скріншот з відео

Головне із заяви:

Україна не існує без західних грошей

ЄС має скасувати санкції проти Росії

Адміністрація Трампа готова з наступного тижня відкрити "нову еру"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна вже не існує, а Росію потрібно звільнити від санкцій. Його заяву передає telex.

"Україна не існує без західних грошей, від економічної діяльності залишилися руїни, а вступ країни до ЄС ніс би велику загрозу для європейської економіки та сільського господарства", - сказав Орбан. відео дня

Водночас, прем'єр-міністр Угорщини вважає, що Європейський Союз має скасувати санкції проти Росії, оскільки адміністрація Дональда Трампа готова з наступного тижня відкрити "нову еру".

"Настав час викинути санкції у вікно і створити з росіянами відносини, вільні від санкцій", - наголосив він.

На його думку, для цього ще потрібен час, але в Брюсселі "настане тверезість", але зараз вони перебувають у фазі "подолання цього".

Орбан підкреслив, що все зміниться після приходу до влади Дональда Трампа.

"З вівторка у західному світі настане нова ера", - додав він.

Крім того, прем'єр-міністр Угорщини переконаний, що якби у 2020 році Дональд Трамп залишився б президентом, то тоді не було б українсько-російської війни.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Фінансування Угорщини Європейським Союзом

Як повідомляв Главред, Орбан не вперше говорить про те, що вступ України до ЄС може нести велику загрозу для європейської економіки та сільського господарства. Однак, варто зазначити, що економіка Угорщини має змішану структуру, яка складається з розвинутого промислового сектору, сільського господарства, сфери послуг та значного зовнішнього фінансування, зокрема з Європейського Союзу.

Дотації та субсидії Європейського Союзу становлять значну частину доходів державного бюджету Угорщини. За оцінками, близько 3–4% ВВП Угорщини щорічно забезпечується за рахунок фінансування ЄС. За останніми даними, фінансування від ЄС складає близько 15–20% державного бюджету країни. Ця частка змінюється залежно від розміру дотацій, отриманих у рамках багаторічного бюджету ЄС та обсягів коштів, спрямованих на конкретні проєкти.

Що важливо, Угорщина залежить від цих надходжень, тому будь-яке замороження чи скорочення фондів через політичні чи правові конфлікти може вплинути на виконання бюджетних зобов’язань.

Крім того, з 1 січня 2025 року Угорщина втратить доступ до більш ніж 1 мільярда євро з фондів ЄС через замороження виплат. Конфлікт із Брюсселем створює економічні проблеми для країни, поглиблює рецесію та знижує шанси прем’єр-міністра Віктора Орбана на переобрання у 2026 році.

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Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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