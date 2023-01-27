'Україна - нічийна земля': Орбан приголомшив новою скандальною заявою

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оскандалився через нову гучну заяву, сказавши про те, що "Україна стає нічийною землею". У МЗС миттєво відреагували та викликали посла Угорщини для пояснень. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє 24 канал.
Орбан цинічно заявив, що "Путін не може програти війну". До того ж він звинуватив Захід у тому, що він нібито "перетворює Україну на Афганістан та нічийну землю".
"Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин", – сказав Ніколенко.
Скандальна заява Орбана
Раніше Орбан зробив нову скандальну заяву з приводу війни в Україні. Він упевнений в тому, що українці можуть воювати, поки США будуть підтримувати їх зброєю і грошима.
При цьому він підкреслив, що Угорщина вже зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а також поскаржився на те, що зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.
Також в Інтернеті з'явилася фотографія прем'єрміністра Угорщини Віктора Орбана в шарфі з картою "великої Угорщини", на якій позначені території, що належать Україні та Румунії – Закарпаття та Трансільванія. Сам Орбан пізніше намагався виправдатися за свій вчинок.
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