"Це давня угорська земля": Орбан оскандалився після "привласнення" Закарпаття

Пропутінський прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у новий скандал. Він цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". Про це повідомляють видання 444.hu і Media1.
Таку скандальну заяву Орбан зробив під час інтерв'ю радіо Kossuth. Інтерв'ю транслювалося в прямому ефірі навіть на YouTube і Facebook.
"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України – це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан.
У версії, яка була завантажена в інтернет, цю фразу угорського прем'єрміністра вирізали.
Орбан спробував виправдатися і переконати всіх, що Угорщина нібито зацікавлена в мирі в Україні.
"Ми завжди шукаємо можливості зробити свій внесок у справу миру", - заявив скандальний Орбан.
Варто відзначити, що під час цих заяв трансляція раптово перервалася, а пізніше сама відновилася.
Як Угорщина підіграє Росії
Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті і намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО. Будапешт закликає до діалогу в агресором Москвою на вигідних Росії умовах.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно виступає з вигідними Росії заявами, а в листопаді минулого року потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям.
У лютому поточного року Орбан закликав до негайного припинення вогню в Україні і переходу до переговорного процесу. Угорщину в даній ситуації він назвав "голубом миру". Україні такий сценарій вкрай не вигідний, оскільки Росія в такій ситуації отримає заморожену війну і час на перегрупування і новий напад на країну.
Голова апарату прем'єра Угорщини Гергелі Гуляш раніше сказав, що у країні не будуть заарештовувати диктатора РФ Володимира Путіна. Мовляв, у Будапешті не бачать для цього "правових підстав".
Дивіться на відео коментар політолога Михайла Шейтельмана з приводу політики Угорщини:
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