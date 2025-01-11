'Ходить та випрошує гроші': Фіцо зробив обурливу заяву про Зеленського

Фіцо назвав Зеленського "жебраком" та "шантажистом".

https://glavred.net/world/hodit-i-vyprashivaet-dengi-fico-sdelal-vozmutitelnoe-zayavlenie-o-zelenskom-10629761.html Посилання скопійоване

Фіцо розкритикував Зеленського / колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Коротко:

Фіцо зробив обурливу заяву щодо Зеленського

Він відкинув звинувачення у свою адресу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив обурливу заяву щодо президента України. Зокрема, він назвав Володимира Зеленського "жебраком" та "шантажистом". Відповідну заяву Фіцо зробив на засіданні Комісії із закордонних справ парламенту у Братиславі, пише Pravda Slovakia.

Зазначається, що словацький прем'єр видав низку цинічних заяв на адресу українського президента Володимира Зеленського.

відео дня

"Я тут не для того, щоб йти пліч-о-пліч із Зеленським. Зізнаюся – мені це набридає. Він бігає Європою, тільки жебракує і шантажує, випрошуючи в інших грошей. Цьому просто час покласти край", - заявив Фіцо.

Водночас, він відкинув звинувачення у свою адресу у тому, що нібито намагається "розв'язати кризу за допомогою Москви". Фіцо у відповідь заявив, що це "вкрай смішно і цікаво".

Скандальна заява Фіцо - відео:

Роберт Фіцо - останні заяви політика

Нагадаємо, як повідомляв Главред, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після поїздки на переговори до російського диктатора Путіна посилив свої погрози щодо України через припинення Києвом транзиту російського газу. Він зазначив, що Словаччина може повністю припинити гуманітарну допомогу Україні, скоротити або навіть скасувати пільги для українських військових-біженців, а також припинити постачання електроенергії у разі надзвичайних ситуацій.

Фіцо також стверджував, що рішення України про припинення транзиту газу "призведе до заходів у відповідь".

Читайте також:

Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред