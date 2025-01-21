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Орбан привітав Трампа та натякнув на окупацію столиці однієї з країн Європи

Маріна Фурман
21 січня 2025, 11:17
468
Орбан вважає, що за президентства Трампа у відносинах між США та Угорщиною настане "золота ера".
Орбан, Трамп
Орбан привітав Трампа зі вступом на посаду президента США / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook/orbanviktor

Коротко:

  • Орбан привітав Трампа зі вступом на посаду президента США
  • Прем'єр-міністр Угорщини хоче "окупувати Брюссель"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США та заявив, що "настала черга окупувати Брюссель". Про це він написав у соціальній мережі Х.

"Вітаю президента Дональда Трампа з інавгурацією на посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки! Тепер наша черга сяяти! Наша черга окупувати Брюссель", – написав прем'єр-міністр Угорщини.

відео дня

Крім того, Орбан вважає, що за президентства Трампа у відносинах між США та Угорщиною настане "золота ера", про це йшлося у матеріалі Reuters.

"Лише кілька годин, і навіть сонце буде світити по-іншому в Брюсселі. Новий президент у США, велика фракція патріотів у Брюсселі, великий ентузіазм. Тож велика атака може розпочатися. Цим я розпочинаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя", — заявив Орбан.

Орбан привітав Трампа та натякнув на окупацію столиці однієї з країн Європи
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Інавгурація Дональда Трампа - останні новини

Як писав Главред, інавгурація Дональда Трампа як 47-го президента США розпочалася з ранкової служби в Церкві Святого Іоанна. Після цього Трамп зустрівся з Джо Байденом і його дружиною Джилл у Білому домі.

У понеділок, 20 січня, близько 19:00 за київським часом, відбулася церемонія інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. За кілька годин новий глава Білого дому приступив до підписання перших указів на посаді.

Пізніше Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США, наголосивши, що концепція "Мир через силу" може стати основою для тривалого миру.

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Позиція Орбана щодо України

Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні.

Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки.

27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами.

У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію".

"Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

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