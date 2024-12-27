'Не просто порожній жест': Фіцо погрожує Україні 'енергоблокадою' через газ з РФ

Фіцо заявив, що Словаччина оцінить ситуацію і в разі необхідності припинить постачання електроенергії Україні.

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Фіцо шантажує Україну через російський газ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, скріншот з відео

Коротко:

Фіцо погрожує припинити енергопостачання Україні, якщо Київ припинить транспортувати російський газ

Фіцо боїться, що зупинка транзиту російського газу буде великим економічним ударом для Європи

Генпрокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Росії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує припинити енергопостачання Україні, якщо Київ припинить транспортувати російський газ до Центральної Європи після 1 січня. Про це Фіцо заявив у відео, опублікованому у Facebook, пише Bloomberg.

"Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та можливі взаємні заходи проти України... У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень мережі", - сказав словацький прем'єр. відео дня

Словаччина залишається залежною від російського газу, тому прагне зберегти його транзит. Фіцо виправдав свою погрозу тим, що зупинка транзиту газу з РФ через Україну стане великим економічним ударом для Європи.

"Припинення транзиту російського природного газу через Україну – це не просто порожній політичний жест. Це надзвичайно дорогий крок, за який ми, в Європейському Союзі, заплатимо", - додав Фіцо.

Україна неодноразово заявляла, що не продовжить транзит після закінчення угоди - 1 січня 2025 року. Оскільки Україна та РФ не можуть продовжити угоду за чинними умовами, Фіцо нібито запропонував альтернативні рішення, які дозволили б зберегти транзит газу без прямого контакту між країнами.

Прокуратура проведе перевірку дій Фіцо

Крім цього, Генеральна прокуратура Словаччини повідомила, що проведе перевірку візиту Фіцо до Росії, де він зустрівся з Володимиром Путіним. Громадська організація "Мир Україні" звернулася до прокуратури із запитом перевірити наслідки політики Фіцо щодо Росії.

"Запит про перегляд довгострокових дій прем'єр-міністра Роберта Фіц у зв'язку з його ставленням до Росії, поданий громадським об'єднанням "Мир Україні", буде розглянутий генеральною прокуратурою Словаччини відповідно до закону", - заявила речниця генпрокуратури Яна Тьокельова, пише Aktuality.

Водночас у прокуратурі не назвали термінів проведення перевірки дій Роберта Фіцо.

Візит Фіцо до РФ - новини за темою

Нагадаємо, 22 грудня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо прибув на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Фіцо назвав свій візит до Москви відповіддю на заяву президента України про припинення транзиту російського газу. За його словами, така позиція Зеленського завдає фінансових збитків Словаччині.

У МЗС України зазначили, що в той час як інші країни, такі як Австрія, знаходять альтернативи, Фіцо наполягає на збереженні залежності від Росії, що суперечить політиці ЄС.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський підкреслив, що Україна запропонувала Словаччині компенсацію за втрати від транзиту російського газу та альтернативи для транспортування газу, але Фіцо відмовився співпрацювати і вибрав Росію. Він також заявив, що Фіцо "торгує державними інтересами" і, ймовірно, працює на власну вигоду.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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