Прем'єр Угорщини Орбан назвав Україну "країною, якої не існує"

Віктор Орбан вважає, що війна, яку розпочала РФ, припиниться, щойно Європа та США припинять витрачати на утримання України десятки мільярдів доларів.

https://glavred.net/world/premer-vengrii-orban-nazval-ukrainu-nesushchestvuyushchey-stranoy-10463425.html Посилання скопійоване

Орбан знову відзначився скандальною заявою про Україну / Колаж фото УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан озвучив чергову скандальну заяву. Він назвав Україну країною, яка не існує у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США і Європа перестануть фінасування, війна одразу ж закінчиться.

"По суті, Україна у фінансовому відношенні не існуює. Падіння економічних показників величезне, що цілком зрозуміло через вторгнення. Очевидно, що Україна не може сама себе фінансувати", - заявив Орбан в ефірі радіостанції Mediaklikk.

Орбан також вважає, що повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, припиниться одразу ж, щойно Європа та США перестануть грошима підтримувати офіційний Київ.

відео дня

"Європа витрачає на утримання України десятки мільярдів доларів, це не може тривати нескінченно", — сказав угорський прем'єр.

Зазначимо, 13 квітня видання The Guardian повідомило, що Конгрес США готує законопроекти про санкції проти угорських чиновників, пов'язаних з урядом Віктора Орбана. Розробка цього закону пов'язана зі стрімким погіршенням двосторонніх відносин Угорщини та США.

Скандальні заяви Орбана

Віктор Орбан заявляв, що українці можуть воювати, поки США будуть підтримувати їх зброєю і грошима.

При цьому він підкреслив, що Угорщина вже зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а також поскаржився на те, що зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.

Також в Інтернеті з'явилася фотографія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в шарфі з картою "великої Угорщини", на якій позначені території, що належать Україні та Румунії – Закарпаття і Трансільванія. Сам Орбан пізніше намагався виправдатися за свій вчинок.

У лютому прем'єр Угорщини заявив, що на сході його країна межує з росіянами. При цьому Орбан "забув" про Україну.

Інші новини: