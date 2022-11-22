Карта Угорщини з частинами України й Румунії: Орбан потрапив у скандал через шарф із натяком на анексію

Орбан з'явився на людях у шарфі з картою "Великої Угорщини", де є території України і Румунії/ скрін

Прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у скандал через неоднозначний шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України і Румунії.

У такому шарфі Орбан прийшов на зустріч із футболістом Балажем Джуджаком, котрий провів прощальний матч за національну збірну.

Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом, виклав у соцмережах сам Орбан. Публікація з'явилася опівдні у понеділок, 21 листопада.

На такий неоднозначний предмет одягу звернув увагу німецький ліберальний політик, депутат Європарламенту Даніель Фройнд. Він поділився цією публікацією на свій сторінці і з сарказмом зазначив, що такі витівки угорського прем’єра "дуже заспокійливі для країн-сусідів".

"Прем'єр-міністр Угорщини – у шарфі з картою "Великої Угорщини". Як заспокійливо для сусідів Угорщини", – написав Фройнд.

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скрін

У МЗС Румунії у відповідь на такий інцидент передали послу Угорщини у Бухаресті "тверде несхвалення" вчинку Орбана і заявили, що це розбігається з продемонстрованою Угорщиною раніше політикою відкритості і співпраці.

Терміном "Велика Угорщина" позначають землі, які раніше входили до Угорського Королівства і які країна втратила згідно з Тріанонським договором 4 червня 1920 року. Договір був підписаний між державами – переможцями у Першій світовій війні та Угорщиною, яка програла війну.

Раніше угорський депутат Ласло Тороцкаї з нагоди святкування Польщею Дня Незалежності побажав Польщі, щоб вони незабаром "знову зустрілися на спільному польсько-угорському кордоні". У Міністерстві закордонних справ України відреагували на скандальну заяву і закликали уряд Угорщини засудити висловлювання угорського депутата, які "підвішують двосторонні відносини".

Також раніше проросійський угорський прем’єр Орбан заявив, що війна в Україні може тривати до 2030 року. При цьому він допускає, що Україна може втратити третину або половину своєї території. Він сказав, що війна була б локальною, але втрутився Захід і зробив її глобальною, і зараз санкціями Європа "стріляє собі в ногу".

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