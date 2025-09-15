Рус
Читати російською
"Вони ненавидять одне одного": Трамп готовий особисто втрутитися в переговори Путіна і Зеленського

Анна Ярославська
15 вересня 2025, 06:47
Глава Білого дому висловив сумнів у можливості прямих переговорів між президентами України та Росії через їхню глибоку особисту ворожнечу.
Трамп, Путин, Зеленский
Трамп висловився про переговори Путіна і Зеленського / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

Головні тези Трампа:

  • Зустріч Зеленського і Путіна можлива, але організувати її буде складно
  • Трамп вважає, що йому доведеться втрутитися в переговори
  • Ненависть між Зеленським і Путіним "безмежна"

Президент США Дональд Трамп анонсував продовження мирних переговорів щодо України. Він не виключив зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому Трамп вважає, що організувати її буде нелегко.

Глава Білого дому вважає, що переговори між Україною та Росією відбудуться, але він не уточнив, у якому саме форматі - двосторонньому або тристоронньому, передає Fox News.

"Переговори будуть. Але ймовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити один з одним", - сказав президент США під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт президентського літака Air Force 1.

Глава Білого дому нагадав, що зупинив сім воєн і хотів би зупинити війну між Україною та Росією. Він думав, що це буде легко, але насправді виявилося складним.

"Ненависть між Зеленським і Путіним безмежна. Вони ненавидять один одного. Думаю, все ж доведеться говорити мені. Ми так чи інакше владнаємо це питання. Вони (Путін і Зеленський. - ред.) настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тому мені доведеться втрутитися", - додав Трамп.

Зустріч Зеленського і Путіна - останні новини

Як писав Главред, у Білому домі повідомили про домовленість щодо наступного кроку в переговорах - ймовірної зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Путін нібито готовий зустрітися із Зеленським, однак за умови, "якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані".

Президент Зеленський заявив, що Україна підтримує проведення переговорів і в тристоронньому, і двосторонньому форматі.

"Я вважаю, що Росія робить усе, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.

Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков пояснив, навіщо Путін запросив Зеленського до Москви.

"Його [Зеленського] запрошують до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", - сказав Пєсков журналістам на Східному економічному форумі 2025.

Чого чекати від зустрічі Путіна і Зеленського: думка експерта

Політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що від переговорів між Зеленським і Путіним не варто очікувати значного прориву у врегулюванні війни Росії проти України.

За його словами, Путін може готувати пастку. Господар Кремля може спробувати створити кризу або затягнути переговорний процес. Можливі труднощі з підготовкою зустрічі, включно з новими ультиматумами Путіна, які вимагатимуть від Зеленського виконання умов, неприйнятних для України.

"Уявімо, що зустріч відбудеться. Двоє людей, лідери воюючих країн, між якими три з половиною роки триває кривава війна. Велика частина громадян обох країн ненавидять один одного. Два лідери ненавидять один одного ще сильніше. Справа навіть не в тезі про нелегітимність, яку використовує Путін, ні. Тут взаємна ненависть. Їм спілкуватися між собою буде вкрай складно, просто говорити, не те що домовлятися про щось. Якщо не буде модератора цієї зустрічі, тобто третьої сторони, наприклад, лідера країни, де відбуватимуться переговори, то навіть почати розмову буде вкрай складно", - сказав політолог під час чату на Главреді.

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

