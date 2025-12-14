Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

Йдеться не про надмірне споживання, а про помірне включення їх до раціону як частини збалансованого способу життя.

https://glavred.net/nauka/uchenye-dokazali-chto-2-produkta-zamedlyayut-starenie-oni-est-v-kazhdom-dome-10724015.html Посилання скопійоване

Вчені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Які продукти корисні для віку

Чому їх не можна їсти постійно

Науковці знайшли наукове пояснення тому, чому любителі шоколаду та кави можуть виглядати молодшими за свій вік. Нове масштабне дослідження показало: два звичні продукти, які є майже в кожному домі, здатні сповільнювати біологічне старіння організму. Йдеться про темний шоколад і каву - джерела речовини під назвою теобромін.

Як повідомляє Earth.com, у дослідженні взяли участь близько 1600 дорослих. Генетики аналізували їхній біологічний вік за допомогою так званого "епігенетичного годинника" (зокрема методу GrimAge), який дає змогу визначити ступінь зносу тканин і органів незалежно від паспортного віку. Результати виявилися несподіваними: у людей із вищим рівнем теоброміну в крові біологічний вік був нижчим, ніж у їхніх однолітків.

відео дня

Теобромін - це природний алкалоїд, близький за дією до кофеїну. Він міститься в какао-бобах і каві та відомий як м'який стимулятор серцево-судинної системи і мозку. Вчені зазначають, що ця речовина може знижувати запальні процеси та позитивно впливати на тиск, що в комплексі позначається на загальному стані організму.

Ключ до омолоджувального ефекту, за словами дослідників, пов'язаний із теломерами - захисними "ковпачками" на кінцях хромосом, які оберігають ДНК від пошкоджень. З віком теломери коротшають, підвищуючи ризик серцево-судинних захворювань, раку і передчасної смерті. Аналіз показав: у людей, які регулярно вживають продукти з теоброміном, теломери в середньому довші, а отже - клітини довше зберігають здатність до нормального оновлення.

"Наше дослідження виявило стійкий зв'язок між ключовим компонентом темного шоколаду та уповільненням процесів старіння на рівні ДНК", - зазначила професорка епігеноміки Джордана Белл.

Науковці наголошують: йдеться не про надмірне споживання, а про помірне включення кави та якісного темного шоколаду до раціону як частини збалансованого способу життя.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, що Місяць колись був величезною протопланетою - вчені розкрили, як утворився. Місяць, який ми сьогодні сприймаємо як стабільний супутник Землі, насправді виник внаслідок масштабного космічного зіткнення зі зниклою планетою Тея.

Також повідомлялося про те, яку фізичну вправу потрібно робити для поліпшення сну - вчені розкрили секрет. Міжнародне дослідження показало, що серед усіх способів боротьби з безсонням одна фізична активність є найдієвішою.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Earth.com Earth.com - це науковий веб-сайт, який надає останні новини та дослідження про Землю, її екосистеми та навколишнє середовище. Він охоплює широкий спектр тем, включно зі зміною клімату, екологією, наукою про Землю, тварин і рослини, а також сталий розвиток. Сайт публікує статті, написані вченими та експертами в галузі, використовує високоякісні зображення та відео, щоб проілюструвати свої статті, і має зручний інтерфейс, який дозволяє легко знаходити потрібну інформацію. Earth.com є цінним ресурсом для тих, хто цікавиться наукою про Землю та навколишнє середовище.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред