У Москві назвали умову зустрічі Зеленського та Путіна: що вимагають від України

Маріна Фурман
21 серпня 2025, 14:21
Лавров також зробив заяву про гарантії безпеки для України.
Зеленський, Путин, Лавров
Лавров зробив низку заяв про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru, МЗС РФ

Ключові тези:

  • Є умова, за якої зустріч Зеленського із Путіним може відбутися
  • Росія не підтримує введення європейських військ на територію України
  • Москва підтримує гарантії безпеки, погоджені лише у Стамбулі у 2022 році

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, втім, є умова. Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, якого цитують росзМІ.

Зустріч Зеленського з Путіним

Міністр Росії сказав, зустріч Путіна із Зеленським відбудеться за умови, "якщо всі питання, які вимагають обговорення на найвищому рівні, будуть добре опрацьовані". Однак про які саме "питання" йдеться, очільник МЗС РФ не уточнив.

Лавров також згадав про легітимність української влади.

"Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, постане питання щодо легітимності підписантів з української сторони" - сказав він.

Лавров додав, що Україна нібито хоче підірвати зусилля щодо врегулювання війни, яких докладає президент США Дональд Трамп.

"Україна прямо показує, що вона не зацікавлена ​​у стійкому та довготривалому врегулюванні конфлікту", - заявив Лавров.

Гарантії безпеки для України

Очільник МЗС Росії сказав, що Москва підтримує принципи гарантій безпеки, погоджені лише у Стамбулі у 2022 році, все інше, за його словами, – "безперспективні витівки".

Він додав, що Європа пропонує ввести іноземні війська на частину української території, і для Москви це зовсім неприйнятно.

Крім того, Лавров висловив сподівання, що курс Європи на підрив зусиль щодо врегулювання в Україні провалиться, а Росія та США продовжать працювати, як і домовилися лідери.

Чому зустріч Зеленського із Путін може не відбутися

Аналітики CNN припускають, що Путін не готовий до прямих переговорів, ні зараз, ні в майбутньому.

Все через те, що для Кремля зустріч із Зеленським означала б визнання українського президента як легітимного лідера країни, яку російська пропаганда роками зображує "маріонеткою Заходу". У Москві неодноразово вимагали від України проведення виборів, що є незаконним в умовах воєнного стану.

Крім того, у керівництво Росії не називає Зеленського на ім’я. Досить часто вони вживають термін "київський режим".

Зустріч Путіна та Зеленського - новини за темою

Раніше Главред писав, що Дональд Трамп після зустрічі у Вашингтоні заявив, що вже почав готувати прямі переговори Зеленського і Путіна.

Російський диктатор запропонував провести зустріч із Зеленським у Москві. Президент України одразу відмовився від такої пропозиції.

Пізніше Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до будь-якої конфігурації зустрічей з російською стороною, якщо це допоможе завершити війну.

Інші новини:

Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сергій Лавров зустріч Зеленського з Путіним гарантії безпеки
Серйозний удар по логістиці окупантів у Криму: ЗСУ здійснили спецоперацію в Джанкої

14:31Україна
У Москві назвали умову зустрічі Зеленського та Путіна: що вимагають від України

14:21Світ
Переговори дадуть результат: прогноз, коли в Україні завершиться війна

14:12Гороскоп
Зовсім не Русь: історик розкрив, як іноземці називали Україну тисячу років тому

Яким знакам зодіаку чудово пощастить у Молодик 23 серпня: тільки 2 щасливчики

Гороскоп на завтра 22 серпня: Левам - неприємності, Стрільцям - хороші новини

РФ атакувала Закарпаття: окупанти вдарили по території підприємства в Мукачевому

Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

