Наслідки потужніші, ніж від санкцій: Зеленський висловився про удари по РФ

Ангеліна Підвисоцька
15 вересня 2025, 04:00
Українські захисники завдали ударів по російських нафтових заводах, терміналах та нафтобазах.
Зеленський про удари по РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, Facebook Володимир Зеленський

Що відомо:

  • Українські захисники атакують російські нафтові заводи, термінали та нафтобази
  • Це завдає великих втрат економіці Росії
  • Удари по нафтових об'єктах РФ обмежують війну

Українські захисники завдали ударів по російських нафтових заводах, терміналах та нафтобазах. Ці атаки значно обмежили нафтову галузь РФ, яка надважлива для окупантів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Такі удари завдають ворогу більших втрат, ніж санкції. Це дало можливість обмежити війну проти України.

"Найбільш ефективні санкції - санкції, які діють найшвидше, - це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь, і це суттєво обмежує війну. Російська війна - це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів", - сказав Зеленський.

Зеленський також відзначив спецпризначенців СБУ, атакували найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі.

"Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога", - додав президент.

У полі зору також перебуває порт Усть-Луга та інша точки виходу РФ на світовий ринок. Українські сили можуть вразити ворожі цілі на відстані більше тисячі кілометрів.

"Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР. Дякую всім за влучність. Коли є результат – відзначаємо результат", - сказав Зеленський.

Удари по логістиці РФ - думка експерта

Як писав Главред, за словами колишнього речника Генштабу ЗСУ, полковника запасу та військового експерта Владислава Селезньова, Сили оборони вживають заходів контрдії для стабілізації ситуації на фронті. Зокрема вони завдають ударів по півдню Запорізької області, залишаючи регіон без світла, а також знищують дві важливі залізничні магістралі на Брянщині.

"Я не думаю, що це просто випадкові збіги. Тобто здійснюється певна превентивна діяльність, щоб максимально ускладнити логістику російської армії. Бо логістика — це переміщення ресурсів. Немає ресурсів — немає просування на полі бою", - резюмував він.

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 14 вересня дрони атакували Ленінградську область Росії, ціллю стали стратегічні об’єкти нафтопереробної галузі. Як повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр"), БпЛА вразили Кіриський НПЗ.

Зазначається, що оператори 14-го окремого полку Сил безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій успішно атакували другий за потужністю нафтопереробний завод у РФ.

Крім того, у ніч на 11 вересня Військово-Морські Сили ЗСУ завдали удару по окупантах у тимчасово захопленому Криму. У результаті було уражено комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії в Севастополі, повідомили у пресслужбі ВМС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

війна в Україні вторгнення Росії Удари вглиб РФ
12:54

"Нагадувала гру в дворовий футбол": Суханов поділився одкровенням про новий роман

12:50

Особистий ворог Лукашенка: стало відомо, хто кинув виклик білоруському диктаторуВідео

12:43

Є загроза нового масованого удару по Україні: коли може відбутись атака Росії

