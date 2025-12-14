Крим стане непридатним для військових РФ: експерт розкрив слабкі місця окупантів

Українські бійці знищили близько половини російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Україна у 2026 ще більше активізує удари по цілях на ТОТ та РФ

ЗСУ вже знищили близько 50 комплексів С‑400, більшість із них розташованих у Криму

Подальші атаки можуть позбавити Крим стратегічного значення для армії РФ

У 2026 році Україна може суттєво збільшити кількість ударів по цілях у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Про це в ефірі Radio NV заявив аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап.

"Немає вже кому заважати реалізації нашої ракетної програми. Тому дуже очікую всієї продукції від Fire Point, очікую від наших Нептунів, очікую від нашого Сапсана. По Сапсанах - там вже не менше 10 випадків було, коли було важко зрозуміти, що ударило. Були припущення, що може це була балістика, але ж звідки українцям взяти балістику. Росіяни мовчать, не хочуть визнавати. Наші теж не кажуть, щоб росіяни не знали, що до них прилітає", - каже експерт. відео дня

Криволап також зазначив, що Україна активно працює по російських зенітно-ракетних комплексах С-400. За його оцінками, Росія загалом виробила близько 150 таких систем, частину з яких відправила на експорт. У самій РФ залишилося приблизно 100 комплексів, і з них Україна вже знищила від 40 до 50, причому більшість саме на території Криму.

"Вони їх ставлять, але ми постійно вибиваємо ці С-400, всі радіолокатори, які можуть показати, як будуть прилітати наші дрони. Я знаходжусь у такому очікуванні, що з нового року почнуться серйозні ракетні атаки по Криму і Крим стане абсолютно непридатним для життя російських військових", - додав Криволап.

Удари по об'єктах РФ - думка експертів

Українські атаки безпілотників по російських нафтопереробних підприємствах спричинили перебої в забезпеченні паливом і стали причиною подорожчання бензину всередині країни. Про це зазначається в аналітичному звіті Інституту вивчення війни. На думку фахівців, дефіцит пального призведе до зростання витрат як для компаній, так і для населення, що в перспективі може прискорити інфляцію в російській економіці.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Як писав Главред, українські розвідники з підрозділу ГУР МО "Примари" завдали серію прицільних ударів по російських цілях у тимчасово окупованому Криму, знищивши військово-транспортний літак Ан-26 та дві ключові радіолокаційні системи противника. Росыяни якраз готували Ан-26 до зльоту та запустили двигуни. Проте підняти літак у повітря окупантам не вдалося - дрон українських бійців точно вдарив у лівий турбогвинтовий двигун, після чого борт повністю згорів.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня у РФ прогриміли вибухи. Над 12 регіонами місцеві жителі помітили невідомі безпілотники. У Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття 76 українських дронів.

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

