Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Крим стане непридатним для військових РФ: експерт розкрив слабкі місця окупантів

Інна Ковенько
14 грудня 2025, 16:38
253
Українські бійці знищили близько половини російських зенітно-ракетних комплексів С-400.
Коалж:
Коалж: / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/KostiantynKryvolap

Коротко:

  • Україна у 2026 ще більше активізує удари по цілях на ТОТ та РФ
  • ЗСУ вже знищили близько 50 комплексів С‑400, більшість із них розташованих у Криму
  • Подальші атаки можуть позбавити Крим стратегічного значення для армії РФ

У 2026 році Україна може суттєво збільшити кількість ударів по цілях у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Про це в ефірі Radio NV заявив аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап.

"Немає вже кому заважати реалізації нашої ракетної програми. Тому дуже очікую всієї продукції від Fire Point, очікую від наших Нептунів, очікую від нашого Сапсана. По Сапсанах - там вже не менше 10 випадків було, коли було важко зрозуміти, що ударило. Були припущення, що може це була балістика, але ж звідки українцям взяти балістику. Росіяни мовчать, не хочуть визнавати. Наші теж не кажуть, щоб росіяни не знали, що до них прилітає", - каже експерт.

відео дня

Криволап також зазначив, що Україна активно працює по російських зенітно-ракетних комплексах С-400. За його оцінками, Росія загалом виробила близько 150 таких систем, частину з яких відправила на експорт. У самій РФ залишилося приблизно 100 комплексів, і з них Україна вже знищила від 40 до 50, причому більшість саме на території Криму.

"Вони їх ставлять, але ми постійно вибиваємо ці С-400, всі радіолокатори, які можуть показати, як будуть прилітати наші дрони. Я знаходжусь у такому очікуванні, що з нового року почнуться серйозні ракетні атаки по Криму і Крим стане абсолютно непридатним для життя російських військових", - додав Криволап.

Удари по об'єктах РФ - думка експертів

Українські атаки безпілотників по російських нафтопереробних підприємствах спричинили перебої в забезпеченні паливом і стали причиною подорожчання бензину всередині країни. Про це зазначається в аналітичному звіті Інституту вивчення війни. На думку фахівців, дефіцит пального призведе до зростання витрат як для компаній, так і для населення, що в перспективі може прискорити інфляцію в російській економіці.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Як писав Главред, українські розвідники з підрозділу ГУР МО "Примари" завдали серію прицільних ударів по російських цілях у тимчасово окупованому Криму, знищивши військово-транспортний літак Ан-26 та дві ключові радіолокаційні системи противника. Росыяни якраз готували Ан-26 до зльоту та запустили двигуни. Проте підняти літак у повітря окупантам не вдалося - дрон українських бійців точно вдарив у лівий турбогвинтовий двигун, після чого борт повністю згорів.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня у РФ прогриміли вибухи. Над 12 регіонами місцеві жителі помітили невідомі безпілотники. У Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття 76 українських дронів.

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.

Читайте також:

Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Жителів однієї області чекають затяжні відключення світла: названо тривалість

Жителів однієї області чекають затяжні відключення світла: названо тривалість

17:52Енергетика
Україну скують морози до -8°С: названо дату різкого похолодання

Україну скують морози до -8°С: названо дату різкого похолодання

15:54Синоптик
В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

15:48Війна
Реклама

Популярне

Більше
Заміна для Москви - яке місто України мало стати столицею Росії, історик здивував

Заміна для Москви - яке місто України мало стати столицею Росії, історик здивував

Велике місто на сході майже втрачено, ЗСУ потрібні резерви для звільнення - ЗМІ

Велике місто на сході майже втрачено, ЗСУ потрібні резерви для звільнення - ЗМІ

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

Пенсія під загрозою: в Україні один період більше не зараховують до страхового стажу

Пенсія під загрозою: в Україні один період більше не зараховують до страхового стажу

Останні новини

18:00

Спочатку була обгортка: що насправді стоїть за створенням легендарної "Стріли"

17:52

Жителів однієї області чекають затяжні відключення світла: названо тривалість

17:47

Чи можна додавати мед у гарячий чай: експерти дали однозначну відповідь

17:18

"Солодкі та схожі на картоплю": які каштани їстівні і чому їх плутали рокамиВідео

17:04

Уже великий хлопчик: Леся Нікітюк похвалилася піврічним сином

Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
16:49

Спроба прориву під Покровськом: в ЗСУ розкрили подробиці штурму росіян

16:38

Крим стане непридатним для військових РФ: експерт розкрив слабкі місця окупантів

16:05

За кермо лише після 21 року: українцям назвали вікові ліміти для водіїв

15:54

Україну скують морози до -8°С: названо дату різкого похолодання

Реклама
15:48

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

15:36

Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

15:34

Правда про новорічну ялинку розкрита: чому саме вона стала символом свята

15:33

Мʼясо танутиме в роті: рецепт божественної буженини на Новий рік

15:19

Точні удари по ворожих об'єктах: ССО атакували потяг, РЕБ і нафтобазу росіянВідео

14:54

Про що благав Бетховен у заповіті - вдалось виконати лише через 200 роківВідео

14:07

Україна погодилась на поступку в мирному плані - який компроміс щодо Донбасу готує США

14:02

Китайський гороскоп на завтра 15 грудня: Тиграм - суперечки, Коням - драма

13:53

Погода в Україні найближчим часом зіпсується: зʼявився невтішний прогноз

12:57

Трьом знакам зодіаку стане легше: у кого починається біла смуга в житті

12:30

Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому булоВідео

Реклама
12:09

Україна масовано вдарила по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

12:04

Папа Римський Лев XIV готовий приїхати в Україну: Ватикан розробив план

11:59

Найближчим часом в Україні зміниться курс долара: скільки коштуватиме валюта

11:55

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 грудня

11:32

Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 грудня

10:58

ЗСУ проводять зачистку в центрі Куп'янська, ворог зазнає величезних втрат - ISW

10:53

Розтрощено супермаркет та горять автомобілі: РФ масовано атакує ЗапоріжжяФото

10:33

Ситуація складна: Зеленський сказав, де в Україні найбільші проблеми зі світлом

10:24

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 грудня: Тельцям - вибір, Ракам - ризик

09:59

Зеленський розробив ефективну стратегію відповіді на мирний план Трампа - WSJ

09:38

Росія здригалася від вибухів: дрони долетіли навіть до Москви

09:30

Відключення світла в Україні - графіки на 14 грудня (оновлюється)

09:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 грудня (оновлюється)

09:18

Суперник здався в першому раунді: ірпенчанин Амосов переміг у дебютному бою UFCВідео

09:09

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:01

Чому Україна опинилась в такій ситуації як зараз?Погляд

08:58

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 грудня: Овнам - потік доходів, Дівам - терпіння

08:38

Чи може РФ атакувати Україну з боку Придністров'я: у ДПСУ відповіли

08:25

В ISW назвали нову ключову мету росіян для можливого наступу на Слов'янськ

07:40

У Києві обрали Міс Україна-2025: дівчина поїде на світовий конкурс красиФотоВідео

Реклама
06:22

Заяви про кінець війни породжують купу проблемПогляд

05:52

Як відрізнити натуральну червону ікру від підробки: дієвий спосіб

04:33

Гороскоп на завтра 15 грудня: Близнюкам - новий поворот, Водоліям - розчарування

03:30

Навіть кволі квіти оживуть за добу: домашня підгодівля без хімії з трьох інгредієнтів

02:28

Не так давно прославляла росіянина: чиє ім'я тепер носить одна з головних вулиць Харкова

01:23

Гігантський астероїд промчить біля Землі: чи є ризик катастрофи

13 грудня, субота
23:45

У британській розвідці розкрили брехню Кремля і назвали втрати РФ у війні

22:56

Популярний овоч стрімко дорожчає через дефіцит - ціни за кілька днів злетіли на 10%

22:25

Пенсія під загрозою: в Україні один період більше не зараховують до страхового стажу

22:20

Забута катастрофа Кремля: Сагайдачний – геній, який вперше зробив Москву вразливою

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти