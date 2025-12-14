Розтрощено супермаркет та горять автомобілі: РФ масовано атакує Запоріжжя

Наразі наслідки ворожої атаки встановлюються.

Росіяни вдарили по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Основне:

Ворог атакував Запоріжжя

Приліт стався біля супермаркету

В іншому районі міста горять автівки

У неділю вранці, 14 грудня, російські окупанти прицільно вдарили по житловому кварталі міста Запоріжжя. На місце виїхали надзвичайні служби. Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

"Ранком вихідного дня ворог атакував Запоріжжя. На місце виїхали надзвичайні служби. Наслідки встановлюються. Атака продовжується. Перебувайте у безпечних місцях", - йдеться в повідомленні. відео дня

Він показав наслідки ворожої атаки. На відео видно зруйнований місцевий супермаркет.

"Вихідний день. Житловий квартал. Ворожий удар", - написав Федоров.

Пізніше він додав, що росіяни продовжують бити по Запоріжжю.

"Це інший район міста. Горять автівки. Наразі інформації про постраждалих не надходило. Атака продовжується. Перебувайте в безпечних місцях", - зазначив Федоров.

UPD: В Запорожье число пострадавших увеличилось до 6 человек. Среди раненых ребёнок и сотрудник ГСЧС.

Дивіться відео, у якому показані наслідки атаки по Запоріжжю:

Як писав Главред, Одещина пережила одну з найбільш масованих атак. Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 13 грудня російські окупанти запустили для атаки на Україну 495 повітряних цілей - 30 ракет та 465 дронів. Основним напрямком удару була Одеська область.

Напередодні загарбники завдали комбінованого удару по Україні. Під атакою були об'єкти критичної інфраструктури. Ворог бив по регіонах ракетами та ударними дронами.

