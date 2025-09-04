"Зустріч потрібна": Зеленський відповів Путіну на "запрошення" до Москви

Зеленський зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.

Зеленський відповів Путіну на "запрошення" до Москви / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Що сказав Зеленський:

Україна підтримує і тристоронню зустріч, і двосторонню

З боку РФ немає бажання закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський відповів на "запрошення" російського диктатора Володимира Путіна провести двосторонню зустріч у Москві. Про це йдеться в заяві Зеленського під час пресконференції після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

"Зустріч потрібна. Це не про бажання, а це потрібно. Ми підтримували в будь-якому форматі і тристоронню зустріч, і двосторонню. Я вважаю, що Росія робить усе, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене до Москви. Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву", - сказав Зеленський. відео дня

Водночас він зазначив, що, якщо Росія почала говорити про зустріч, то це вже непогано.

"Але поки що ми не бачимо їхнього бажання закінчення війни. А дорослі лідери із зустрічі такого рівня повинні виходити з якимось результатом, бажано - закінчення війни", - додав президент.

Які є козирі України у війні проти Росії - думка експерта

Як писав Главред, якщо говорити про сильні сторони України, то насамперед це стійкість українського народу і міць ЗСУ. Українське суспільство не збирається здаватися перед Путіним. Про це заявив політолог, голова правління центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Це побачив увесь світ ще у 2022 році. Адже тоді ніхто не вірив, що ми вистоїмо перед Росією. Ніхто, включно з нашими західними партнерами, зокрема тодішнім президентом США Байденом і багатьма іншими. Але - вистояли, бо виявилося, що в нас сильні армія і суспільство", - зазначив Фесенко.

За його словами, ще однією перевагою України є удари по глибині російської території. Українські військові ще не використовують балістичні чи крилаті ракети, але майже щодня завдають потужних ударів безпілотниками по стратегічно важливих об'єктах РФ.

Заяви Путіна в Пекіні про війну в Україні:

Як повідомляв Главред, Володимир Путін заявив, що нібито ніколи не відкидав зустрічі з президентом України, однак сумнівається в її сенсі. Він пропонує Зеленському зустрітися в Москві. Таку заяву кремлівський лідер зробив на прес-конференції в Пекіні. Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію Путіна зустрітися із Зеленським у Москві.

Нагадаємо, під час саміту ШОС російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін укотре озвучив низку цинічних заяв щодо війни проти України та представив власне бачення її завершення.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збирається віддавати свої території. Зеленський наголосив, що будь-які поступки лише підштовхнуть Путіна до подальшої агресії.

