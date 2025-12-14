Поруч дружина і діти: як проходить прощання зі Степаном Гігою у Львові

Степан Гіга помер у віці 66 років.

Степан Гіга - прощання з артистом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга

У Львові проходить прощання зі Степаном Гігою

Де його поховають

Сьогодні, 14 грудня, у Львові проходить прощання з народним артистом України Степаном Гігою, який помер 12 грудня в лікарні.

Як стало відомо, прощаються зі співаком у Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла, повідомляє Главред.

Серед тих, хто прийшов попрощатися з Гігою: рідні, друзі та сотні шанувальників.

Дивіться відео з прощання зі Степаном Гігою:

Прощання зі Степаном Гігою / фото: скрін t.me/stars_ua_gl

"Його вся Україна знає, і не тільки Україна, думаю, що і за кордоном. Це дуже відомий співак і, думаю, дуже улюблений народом. Його люди любили, його пісні любили, так як Назарія Яремчука. Назарія було важко втратити, а тепер його важко втратити. От Зінкевич залишився ще один і Попович", - розповіла львів'янка Юлія Суспільному.

Прощання розпочалося о 16.00, а закінчиться о 23.00.

"Він хотів нести свою силу і музику в маси. Степан Петрович ніколи не гнався за грошима, ніколи не шукав якоїсь слави, він просто хотів, щоб його люди почули. Я радий, що люди його почули", - сказав співробітник Гіги в коментарі для Еспресо.

Мер Львова Андрій Садовий також показав кадри з прощання з артистом.

Зазначимо, завтра, 15 грудня, о 14:00 у Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла відбудеться похорон Степана Гіги, поховають його на Личаківському кладовищі.

Хвороба Степана Гіги

19 листопада на сторінці артиста в соцмережах з'явилася інформація про те, що Степану зробили термінову операцію і він перебуває у важкому, але стабільному стані. Представники співака не розкривали причину хірургічного втручання. Концертний директор Гіги Петро Жобромільський повідомляв, що артист перебуває в одній із лікарень Львова під цілодобовим наглядом лікарів, поруч із ним були діти. Про хворобу співака розповідав і український блогер Богдан Беспалов, заявивши, що Степану Петровичу ампутували ногу.

Зазначимо, як повідомляв Главред, український легендарний співак Степан Гіга помер у львівській лікарні. Відомо, що артисту зробили термінову операцію, але через ускладнення він перебував у реанімації. На сумну звістку відреагували друзі та колеги Степана Петровича.

А також Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року в селі Білки, яке розташоване на Закарпатті. Ще в шкільні роки майбутня знаменитість займався вокалом і грав на баяні.

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

