Мирні переговори у Берліні завершились: коли відбудеться наступний раунд

Деталі переговорів між делегаціями наразі невідомі.

Переговори щодо мирного плану США / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

Переговори між делегаціями України та США у Берліні тривали понад 5 годин

Переговори також продовжаться 15 грудня

Пропозиції, що перебувають на розгляді, не розголошуються

Переговори у Берліні між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США триватимуть і в понеділок, 15 грудня. Про це повідомляє Handelsblatt.

"Завтра, у понеділок, у Берліні продовжаться спроби виступити посередником у потенційному припиненні вогню між Україною і Росією. Конкретні пропозиції, що перебувають на розгляді, поки що не розголошуються", - йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що попередньо, США визнали перспективи успіху в берлінських переговорах.

Суспільне повідомляє, що перемовини в Берліні вже завершилися. Вони тривали понад 5 годин і продовжаться завтра зранку.

Делегації завершили переговори - відео:

Варто додати, що деякі ЗМІ пишуть, що на переговорах обговорюється питання Донбасу і гарантій безпеки, але деталі невідомі.

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко сказав, що президенту США Дональду Трампу потрібно, щоб і росіяни, і українці погодилися підписати щось із формулюваннями про перемир’я, припинення вогню, мир або завершення війни.

За його словами, все інше Трампа не цікавить.

"Трамп прямо сказав: "Мені все одно, як це буде вирішено, хай європейці займаються". Він хоче підписати красивий документ, де буде зафіксовано, що припиняються вбивства та бойові дії", - вважає експерт.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Мирний план США - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наголосив, що мирний план має бути справедливим та не допустити повторної агресії з боку Росії. Він додав, що Сполучені Штати наразі не надали відповіді на оновлені пропозиції України щодо мирного врегулювання.

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що Кремль не погоджується з низкою положень мирного плану США для України та Росії, який містить 28 пунктів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова надати необхідні гарантії безпеки Україні. При цьому, за його словами, українському лідеру Володимиру Зеленському нібито не подобається нинішній мирний план.

Читайте також:

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

