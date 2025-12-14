Костюк може отримати продовження контракту з "Динамо": експерт назвав умову

Костюк очолює "Динамо" тимчасово і тестує нові тактики команди в матчах УПЛ та Ліги конференцій.

Експерт прогнозує можливі зміни в складі команди взимку 2026 року / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcdynamoua

Коротко:

Ігор Костюк тимчасово очолив "Динамо" після звільнення Шовковського

Кияни зіграли матчі проти "Полтави", "Кудрівки" та "Фіорентини"

Команда тестувала атакувальні та оборонні схеми під новим тренером

Наприкінці листопада керівництво "Динамо" звільнило Олександра Шовковського та його тренерський штаб. Тимчасово обов’язки головного тренера виконує Ігор Костюк. Під його керівництвом кияни провели матчі проти "Полтави" та "Кудрівки" в УПЛ, а також проти "Фіорентини" в Лізі конференцій.

Оцінка роботи Костюка від Михайлюка

Відомий коментатор Олександр Михайлюк у коментарі 24 каналу оцінив роботу Костюка:

"Три матчі на чолі "Динамо" – це не та дистанція, щоб оцінювати роботу нового тренерського штабу. Проте в грі команди з’явились певні нововведення".

Михайлюк зазначив, що поєдинки були різного характеру: ігри проти "Полтави" та "Кудрівки" перевіряли атакувальні можливості команди, а матч проти "Фіорентини" – оборону:

"У чемпіонаті України проти "Динамо" гратимуть низьким блоком. У матчі з "Полтавою" були колосальні проблеми, нереалізація, гравці виглядали розгублено, не вистачало командної взаємодії. З "Кудрівкою" було краще. Мені здається, причина – інтеграція молодих гравців, яких дуже добре знає Ігор Костюк".

Виділені гравці

Коментатор виділив окремих гравців:

"Особливо хочу відзначити Матвія Пономаренка, який забив гол, та Богдана Редушка. На другого вже можна робити ставку – у нього хороша робота з м’ячем та бачення поля. Також сподобався Владислав Захарченко надійною грою в обороні".

Наступний матч проти "Вереса"

Наступний матч "Динамо" проведе проти "Вереса" в УПЛ. Михайлюк підкреслив його важливість для тренера:

"Можливо, це доленосний поєдинок для Костюка. Якщо буде покращення гри: командних дій, взаємодії футболістів – його можуть залишити на наступний рік. Якщо ж гра не покращиться, вже у наступному році "Динамо" матиме нового головного тренера".

Він також додав, що наразі невідомо, як команда вийде з кризи, і можливо взимку 2026 року доведеться попрощатися з деякими футболістами.

Про джерело: 24 канал 24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія. Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні. Мовить з 1 березня 2006 року. 24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

