Стали ще небезпечніші: експерт розкрив, чим загрожує нова модернізація "Шахеда"

Руслан Іваненко
14 грудня 2025, 18:58
Експерт розповів про нову модернізацію ворожих "Шахедів" і пояснив, чим вона становить небезпеку.
Шахед
Нова конфігурація бойової частини підсилює вибухову та запальну дію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/Serhii.Flash

Про головне:

  • На дроні встановлено дві бойові частини типу БСТ-52
  • Фугасна й запальна дія поєднані в одному ударі
  • Модернізація посилює руйнівність масованих атак

Російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну дію.

Про це повідомив український експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш". Він оприлюднив фото нової модифікації дрона та зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

"Подвійна бойова частина на "Шахеді". 100 кг всього", — підписав експерт опублікований знімок.

Шахед
Шахед з подвійною бойвою частиною / Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Що відомо про бойові частини БСТ-52

Додаткові деталі навели OSINT-аналітики Telegram-каналу "Міни та кава з канапками". За їхніми даними, російські військові встановили на дрон Герань-2 дві фугасно-запалювальні бойові частини БСТ-52 масою по 50 кг кожна.

Аналітики пояснюють, що фугасна дія бойових частин з індексом БСТ-52 забезпечується властивостями основного заряду, тоді як запальна — зарядами гермоелементів і запальним зарядом у кумулятивній виїмці. Зазначається, що БСТ-52 має діаметр 300 мм і довжину 394 мм.

Склад вибухової речовини

Основним зарядом бойової частини є пластизольна бризантна вибухова речовина, до складу якої входять октоген, перхлорат барію, порошок алюмінію та етиленглікольдинітрат.

Застосування подвійної бойової частини на дронах типу Shahed-136 може свідчити про спроби РФ посилити ураження цілей під час масованих атак, попри обмеження щодо точності та дальності польоту таких безпілотників.

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше в коментарі Главреду фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", повідомив про модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед".

За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, суттєво ускладнює їх придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Наразі, пояснює Бескрестнов, можливості РЕБ дозволяють прикривати лише найбільш важливі для країни об’єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалої та стабільної технологічної співпраці між Росією та Китаєм.

Як писав Главред, у неділю вранці, 14 грудня, російські окупанти прицільно вдарили по житловому кварталі міста Запоріжжя. На місце виїхали надзвичайні служби. Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров.

Крім того, Одещина пережила одну з найбільш масованих атак. Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури.

Напередодні загарбники завдали комбінованого удару по Україні. Під атакою були об'єкти критичної інфраструктури. Ворог бив по регіонах ракетами та ударними дронами.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини України атака дронів Дрон Shahed-136
