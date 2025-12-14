Правда про новорічну ялинку розкрита: чому саме вона стала символом свята

Традиція прикрашати дім рослинами, які залишаються зеленими протягом року, з'явилася задовго до появи християнства.

Ялинка стала символом Нового року не випадково. Ще в давнину її гілки вважали оберегом від злих духів, а згодом у Європі дерево перетворилося на святковий атрибут. Про це повідомляє History.

Традиція прикрашати оселю рослинами, які залишаються зеленими протягом року, з'явилася задовго до появи християнства. Народи по всьому світу вірили, що вічнозелені рослини мають особливу силу.

Гілки сосни, ялини або ялиці розвішували над дверима і вікнами, вважаючи, що вони захищають дім від злих духів, відьом, привидів і хвороб.

Однак батьківщиною сучасної різдвяної та новорічної ялинки вважається Німеччина. У XVI столітті християни почали приносити прикрашені ялинки до своїх домівок.

За переказами, протестантський реформатор Мартін Лютер був першим, хто прикрасив ялинку запаленими свічками. Повертаючись додому зимової ночі, він був вражений тим, як яскраво сяяли зірки крізь гілки вічнозелених дерев.

Щоб передати родині цю красу, він поставив ялинку в головній кімнаті та прикрасив її запаленими свічками.

Як з'явилися штучні ялинки

Як пише Britannica, традиція встановлювати ялинку на Різдво і Новий рік швидко поширилася світом, однак це почало шкодити лісам, особливо в Німеччині. Тому в 1880-х роках німці стали виготовляти перші штучні дерева з гусячого пір'я.

Звідти вони розійшлися різними країнами, а згодом пір'я замінили більш практичними матеріалами. Помітний стрибок стався у 1930-х, коли компанія, що виробляла туалетні щітки, нібито використала надлишок продукції для створення штучної ялинки.

Такі ялинки набули значної популярності, але їх швидко замінили спочатку алюмінієві, а потім пластикові версії.

У США, за даними Американської асоціації різдвяних ялинок, у 2025 році 83% родин, що планують встановити ялинку, оберуть штучну, тоді як лише 17% планують придбати живі або свіжозрізані.

Купівля новорічної ялинки - одна з найочікуваніших подій сезону. Незважаючи на те, що це дуже захопливий сімейний захід, щороку розгораються палкі суперечки щодо того, яку ялинку купити - благородну ялицю, блакитну ялину або традиційну сосну. Главред розібрався, яку ялинку краще купити на Новий рік 2026.

Також Главред писав, де ніколи не слід ставити різдвяну ялинку. Щоб дерево простояло довго, при виборі місця для його встановлення потрібно врахувати кілька важливих моментів.

Кожен хоче, щоб новорічна ялинка якомога довше мала гарний вигляд. Однак зберегти живу ялинку здоровою може бути непросто. Один із ключових факторів - достатня кількість води. Існує безліч рецептів ідеальної води для ялинки. Експерти розповіли, які добавки кращі, а яких слід уникати?

