Точні удари по ворожих об'єктах: ССО атакували потяг, РЕБ і нафтобазу росіян

ССО підірвали наступальні спроможності окупантів.

Удари по об'єктах росіян на ТОТ

Коротко:

ССО уразили ворожі цілі в Донецькій області та Криму

Для ударів використовувались БпЛА FP-2

Вдалося знищити потяг з паливно-мастильними матеріалами, РЕБ та нафтобазу

В ніч на 14 грудня українські військові із ССО вдарили по низці ворожих об'єктів на тимчасово окупованій території. Внаслідок цього вдалося уразити потяг з паливно-мастильними матеріалами, РЕБ та нафтобазу. Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи ССО здійснили ураження ворожих цілей на тимчасово окупованій території в Донецькій області та Криму з використанням ударних БпЛА FP-2.

"В окупованому Криму, поблизу населеного пункту Янтарне ударні БпЛА ССО уразили потяг з ПММ (паливно-мастильними матеріалами, - ред.) для окупаційних військ в русі, а також відпрацювали по нафтобазі в населеному пункті Батуміне", - йдеться у повідомленні.

Водночас, в Донецькій області в населеному пункті Мар'янівка ССО уразили станцію РЕБ "Волна-2", а в районі населеного пункту Докучаєвськ здійснено ураження центру підготовки операторів FPV.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - підкреслили військові.

Операція ССО - відео:

Удари по російських об'єктах

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук говорив, що ЗСУ також будуть продовжувати операції проти тіньового флоту Росії в Чорному морі.

За його словами, засобів ураження в України достатньо для виконання завдань та проведення запланованих операцій.

Удари ССО - що відомо

Як повідомляв Главред, 12 грудня підрозділ Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанський рухом "Черная Искра" провели спеціальну операцію поблизу берегів Республіки Калмикія в Каспійському морі. В результаті було уражено два судна країни-агресорки Росії, які перевозили озброєння та військову техніку.

У ніч на 8 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили ударними дронами ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

У ніч на 28 листопада ССО завдали успішного удару по району, який Росія використовувала для зберігання та запуску ударних БПЛА типу "Шахед" на території тимчасово окупованого Криму.

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

