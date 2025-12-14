Рус
Папа Римський Лев XIV готовий приїхати в Україну: Ватикан розробив план

Віталій Кірсанов
14 грудня 2025, 12:04
Понтифік підтвердив намір відвідати Україну після зустрічі із Зеленським.
Папа Римський Лев XIV готовий приїхати в Україну
Папа Римський Лев XIV готовий приїхати в Україну

Коротко:

  • Ватикан розробив план, який дасть змогу Леву XIV здійснити візит до України
  • Понтифік закликав італійських дипломатів докласти всіх зусиль для досягнення миру

Через чотири дні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Кастель-Гандольфо Папа Римський Лев XIV підтвердив, що він готовий приїхати в Україну, але труднощі пов'язані з питаннями безпеки. Про це пише ANSA.

Зазначається, що Ватикан уже розробив організаційний план, який дасть йому змогу здійснити візит до країни.

"Сподіваюся, що так [відбудеться візит в Україну], але не знаю коли, у таких речах потрібно бути реалістами", - відповів він журналістам після закінчення зустрічі, знову висловивши побажання докласти всіх зусиль для досягнення "справедливого і міцного миру".

До цих же зусиль він закликав італійських дипломатів.

"Щоб берегти і просувати істинний мир, ви маєте бути людьми діалогу, мудрими в читанні знамень часу згідно з тим кодексом християнського гуманізму, який лежить в основі італійської та європейської культури", - додав Папа Римський.

Заяви Папи Лева XIV про Україну - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 28 червня Папа Римський Лев XIV під час богослужіння у Ватикані, на якому були присутні віряни Української Греко-Католицької Церкви, висловив підтримку українському народу. Глава Католицької Церкви згадав про страждання українців, спричинені війною, а також про долю військовополонених.

Новий Папа Римський Лев XIV офіційно вступив на посаду 18 травня, ставши першим американцем на чолі Святого престолу. Під час інтронізації понтифік також згадав про Україну.

Папа Римський Лев XIV після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 9 грудня закликав до справедливого миру в Україні. Також не обійшлося без згадки про питання військовополонених і необхідність забезпечення повернення українських дітей у їхні сім'ї.

Про персону: Папа Лев XIV

Папа Лев XIV (лат. Leo XIV; ім'я при народженні Роберт Френсіс Превост; англ. Robert Francis Prevost; нар. 14 вересня 1955 року, Чикаго, Іллінойс, США) - 267-й Папа Римський (від 8 травня 2025 року), американсько-перуанський католицький прелат, який є главою Католицької церкви та сувереном Держави-міста Ватикан, пише Вікіпедія.

