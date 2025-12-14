Старих цін українці вже не побачать: у січні рекордно подорожчає один продукт

Коротко:
- До різдвяно-новорічних свят вартість яєць зросте
- Ціни продовжать зростати і на початку 2026 року
- Подорожчання може скласти 10-15%
З наближенням різдвяно-новорічних свят вартість яєць в українських супермаркетах піднімається. Такий тренд, ймовірно, збережеться і на початку 2026 року. Про це заявив економіст Володимир Чиж в коментарі Новини.LIVE.
Зазначається, що згідно зі статистикою Держстату, в січні 2025 року середня вартість десятка курячих яєць перебувала на рівні 49,39 грн.
За словами експерта, цьогоріч українці не побачать у супермаркетах схожих цінників.
"На початку 2026-го яйця, з високою вірогідністю, знову подорожчають. Особливо якщо стануть складнішими умови для утримання птиці або зростуть витрати на виробництво. До 10-15% точно можуть подорожчати, оскільки це найбільш волатильна група щоденних продуктів", - каже Чиж.
Він також додав, що ціни на курячі яйця залежать від сезону, адже в холодну пору року птиці традиційно несуться менш активно, що провокує зменшення пропозиції на ринку та збільшення вартості.
Крім того, економіст підкреслив, що у 2025-му додалося дорожчання кормів, електроенергії, логістики і загальна інфляція.
Що може подешевшати перед святами
Голова наглядової ради АТ "Молочний альянс" Сергій Вовченко сказав, що ціни на вершкове масло в Україні не зростуть навіть попри тривалі щоденні обмеження світла.
За його словами, перед різдвяними святами вартість масла може знизитися через акційні знижки.
"Практично всі мають генерацію, щоб приймати молоко і охолоджувати його. Великі підприємства мають навіть когенерацію. Таким чином, підвищувати ціну нікуди", - наголосив він.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, за рік білокачанна капуста на українському ринку подешевшала майже на 80%. Якщо в грудні 2024 року українським фермерам вдавалося активно підвищувати ціни, то в цьому сезоні ситуація змінилась.
Напередодні новорічних свят в Україні спостерігається помітне підвищення попиту на тепличні помідори. Ціни на імпортні томати зросли.
Також в Україні зафіксовано нетипове для початку грудня зниження відпускних цін на тепличні огірки. Продавці були змушені піти на цей крок, оскільки попит різко впав.
Про джерело: Державна служба статистики України
Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України.
Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.
