Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Старих цін українці вже не побачать: у січні рекордно подорожчає один продукт

Марія Николишин
14 грудня 2025, 20:14
177
Експерт наголосив, що ціни на курячі яйця залежать від сезону.
Старих цін українці вже не побачать: у січні рекордно подорожчає один продукт
Ціни на яйця в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • До різдвяно-новорічних свят вартість яєць зросте
  • Ціни продовжать зростати і на початку 2026 року
  • Подорожчання може скласти 10-15%

З наближенням різдвяно-новорічних свят вартість яєць в українських супермаркетах піднімається. Такий тренд, ймовірно, збережеться і на початку 2026 року. Про це заявив економіст Володимир Чиж в коментарі Новини.LIVE.

Зазначається, що згідно зі статистикою Держстату, в січні 2025 року середня вартість десятка курячих яєць перебувала на рівні 49,39 грн.

відео дня

За словами експерта, цьогоріч українці не побачать у супермаркетах схожих цінників.

"На початку 2026-го яйця, з високою вірогідністю, знову подорожчають. Особливо якщо стануть складнішими умови для утримання птиці або зростуть витрати на виробництво. До 10-15% точно можуть подорожчати, оскільки це найбільш волатильна група щоденних продуктів", - каже Чиж.

Він також додав, що ціни на курячі яйця залежать від сезону, адже в холодну пору року птиці традиційно несуться менш активно, що провокує зменшення пропозиції на ринку та збільшення вартості.

Крім того, економіст підкреслив, що у 2025-му додалося дорожчання кормів, електроенергії, логістики і загальна інфляція.

Що може подешевшати перед святами

Голова наглядової ради АТ "Молочний альянс" Сергій Вовченко сказав, що ціни на вершкове масло в Україні не зростуть навіть попри тривалі щоденні обмеження світла.

За його словами, перед різдвяними святами вартість масла може знизитися через акційні знижки.

"Практично всі мають генерацію, щоб приймати молоко і охолоджувати його. Великі підприємства мають навіть когенерацію. Таким чином, підвищувати ціну нікуди", - наголосив він.

Старих цін українці вже не побачать: у січні рекордно подорожчає один продукт
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, за рік білокачанна капуста на українському ринку подешевшала майже на 80%. Якщо в грудні 2024 року українським фермерам вдавалося активно підвищувати ціни, то в цьому сезоні ситуація змінилась.

Напередодні новорічних свят в Україні спостерігається помітне підвищення попиту на тепличні помідори. Ціни на імпортні томати зросли.

Також в Україні зафіксовано нетипове для початку грудня зниження відпускних цін на тепличні огірки. Продавці були змушені піти на цей крок, оскільки попит різко впав.

Читайте також:

Про джерело: Державна служба статистики України

Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України.

Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

яйца ціни на продукти курячі яйця новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мирні переговори у Берліні завершились: коли відбудеться наступний раунд

Мирні переговори у Берліні завершились: коли відбудеться наступний раунд

21:54Політика
До семи годин за раз: ДТЕК вводить суворі графіки відключень для Києва та області 15 грудня

До семи годин за раз: ДТЕК вводить суворі графіки відключень для Києва та області 15 грудня

21:35Енергетика
Як вимикатимуть світло 15 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

Як вимикатимуть світло 15 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

19:22Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому було

Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому було

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 15 грудня: Близнюкам - новий поворот, Водоліям - розчарування

Гороскоп на завтра 15 грудня: Близнюкам - новий поворот, Водоліям - розчарування

Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

Останні новини

22:07

Не "дике поле": що таке Ханська Україна і хто жив на півдні України до імперії

21:54

Мирні переговори у Берліні завершились: коли відбудеться наступний раундФотоВідео

21:35

До семи годин за раз: ДТЕК вводить суворі графіки відключень для Києва та області 15 грудняФото

21:17

Як українці освітлювали домівки до електрики: від скіпки до гасової лампи

21:12

Зеленський поговорив із Макроном перед зустріччю з представниками США: що відомо

Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
21:09

Серія гучних вибухів під Москвою: росіяни скаржаться на атаку невідомих дронівВідео

21:02

Сад "прокинеться" раніше сусідського: секрет зимового підживлення від садівникаВідео

20:41

Що ставити на Різдво — дідух чи ялинку: що насправді є українським символом

20:14

Старих цін українці вже не побачать: у січні рекордно подорожчає один продукт

Реклама
20:06

Таємниця золота Полуботка розкрита: звідки у козаків з’явились величезні багатстваВідео

20:05

Порівняла зі сміттям: Олена Мозгова жорстко висловилася про особисті кордони

19:59

Поруч дружина і діти: як проходить прощання зі Степаном Гігою у Львові

19:47

РФ прагне "перерізати" енергосистему України: які регіони на межі відключень

19:22

Як вимикатимуть світло 15 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

19:07

Золото й тисячі монет: діти в Україні випадково знайшли справжні козацькі скарбиВідео

18:58

Лунає навіть у фільмах: яка українська пісня стала відомою на увесь світВідео

18:58

Стали ще небезпечніші: експерт розкрив, чим загрожує нова модернізація "Шахеда"

18:58

"Кидають в бій все, що є": окупанти прагнуть оточити важливе місто

18:50

Уроки Нюрнберзького процесу: чому зло не повинно перемагатиПогляд

18:30

Місяцями в морі та з диверсіями: Росія змінює тактику торгівлі "тіньового флоту"

Реклама
18:00

Спочатку була обгортка: що насправді стоїть за створенням легендарної "Стріли"

17:52

Жителів однієї області чекають затяжні відключення світла: названо тривалість

17:47

Чи можна додавати мед у гарячий чай: експерти дали однозначну відповідь

17:18

"Солодкі та схожі на картоплю": які каштани їстівні і чому їх плутали рокамиВідео

17:04

Уже великий хлопчик: Леся Нікітюк похвалилася піврічним сином

16:49

Спроба прориву під Покровськом: в ЗСУ розкрили подробиці штурму росіян

16:38

Крим стане непридатним для військових РФ: експерт розкрив слабкі місця окупантів

16:05

За кермо лише після 21 року: українцям назвали вікові ліміти для водіїв

15:54

Україну скують морози до -8°С: названо дату різкого похолодання

15:48

В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

15:36

Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

15:34

Правда про новорічну ялинку розкрита: чому саме вона стала символом свята

15:33

Мʼясо танутиме в роті: рецепт божественної буженини на Новий рік

15:19

Точні удари по ворожих об'єктах: ССО атакували потяг, РЕБ і нафтобазу росіянВідео

14:54

Про що благав Бетховен у заповіті - вдалось виконати лише через 200 роківВідео

14:07

Україна погодилась на поступку в мирному плані - який компроміс щодо Донбасу готує США

14:02

Китайський гороскоп на завтра 15 грудня: Тиграм - суперечки, Коням - драма

13:53

Погода в Україні найближчим часом зіпсується: зʼявився невтішний прогноз

12:57

Трьом знакам зодіаку стане легше: у кого починається біла смуга в житті

12:30

Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому булоВідео

Реклама
12:09

Україна масовано вдарила по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

12:04

Папа Римський Лев XIV готовий приїхати в Україну: Ватикан розробив план

11:59

Найближчим часом в Україні зміниться курс долара: скільки коштуватиме валюта

11:55

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 грудня

11:32

Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 грудня

10:58

ЗСУ проводять зачистку в центрі Куп'янська, ворог зазнає величезних втрат - ISW

10:53

Розтрощено супермаркет та горять автомобілі: РФ масовано атакує ЗапоріжжяФото

10:33

Ситуація складна: Зеленський сказав, де в Україні найбільші проблеми зі світлом

10:24

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 грудня: Тельцям - вибір, Ракам - ризик

09:59

Зеленський розробив ефективну стратегію відповіді на мирний план Трампа - WSJ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти