Старих цін українці вже не побачать: у січні рекордно подорожчає один продукт

Експерт наголосив, що ціни на курячі яйця залежать від сезону.

До різдвяно-новорічних свят вартість яєць зросте

Ціни продовжать зростати і на початку 2026 року

Подорожчання може скласти 10-15%

З наближенням різдвяно-новорічних свят вартість яєць в українських супермаркетах піднімається. Такий тренд, ймовірно, збережеться і на початку 2026 року. Про це заявив економіст Володимир Чиж в коментарі Новини.LIVE.

Зазначається, що згідно зі статистикою Держстату, в січні 2025 року середня вартість десятка курячих яєць перебувала на рівні 49,39 грн.

За словами експерта, цьогоріч українці не побачать у супермаркетах схожих цінників.

"На початку 2026-го яйця, з високою вірогідністю, знову подорожчають. Особливо якщо стануть складнішими умови для утримання птиці або зростуть витрати на виробництво. До 10-15% точно можуть подорожчати, оскільки це найбільш волатильна група щоденних продуктів", - каже Чиж.

Він також додав, що ціни на курячі яйця залежать від сезону, адже в холодну пору року птиці традиційно несуться менш активно, що провокує зменшення пропозиції на ринку та збільшення вартості.

Крім того, економіст підкреслив, що у 2025-му додалося дорожчання кормів, електроенергії, логістики і загальна інфляція.

Що може подешевшати перед святами

Голова наглядової ради АТ "Молочний альянс" Сергій Вовченко сказав, що ціни на вершкове масло в Україні не зростуть навіть попри тривалі щоденні обмеження світла.

За його словами, перед різдвяними святами вартість масла може знизитися через акційні знижки.

"Практично всі мають генерацію, щоб приймати молоко і охолоджувати його. Великі підприємства мають навіть когенерацію. Таким чином, підвищувати ціну нікуди", - наголосив він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

