Зеленський поговорив із Макроном перед зустріччю з представниками США: що відомо

Інна Ковенько
14 грудня 2025, 21:12
Макрон запевнив, що Франція і надалі стоятиме поруч з Україною, щоб сприяти побудові міцного та тривалого миру.
Коротко:

  • Зеленський провів розмову з Макроном перед зустріччю з представниками США в Берліні
  • Макрон підтвердив підтримку України та закликав до тривалого миру

Зеленський провів переговори з Емманюелем Макроном перед тим, як почав свою зустріч з представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Берліні.

Спершу про розмову написав Макрон. Він наголосив, що американці, європейці та українці прагнуть лише мируі, поки Росія продовжує свою агресивну війну, Україна стоїть непохитно.

"Франція є і залишатиметься поруч з Україною, щоб побудувати міцний і тривалий мир - такий, який може гарантувати безпеку та суверенітет України, а також Європи, у довгостроковій перспективі. Я дякую всім українським, європейським та американським переговірникам, мобілізованим для досягнення цієї мети", - заявив також Макрон.

Зеленський подякував Макрону за підтримку.

"Я був радий поспілкуватися з вами сьогодні перед моєю зустріччю з посланцями президента Трампа. Ми тісно координуємо свої дії та працюємо разом заради нашої спільної безпеки", - додав президент України.

Зустріч Володимира Зеленського з представниками США в Берліні вже почалася.

Як можна прискорити завершення війни - думка експерта

Колишній голова Луганської ВЦА та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в коментарі Главреду зазначив, що головною причиною затягування війни є нерішучість Заходу.

За його словами, Росія має низку слабких місць, удари по яких могли б суттєво знизити її воєнний потенціал. Проте відсутність системного тиску з боку союзників дозволяє Кремлю продовжувати агресію роками.

"Взяти хоча б санкційні удари по Росії: з початку їх введення деякі європейські і не тільки бізнеси почали допомагати росіянам обходити ці обмеження. І зараз важливо не штампувати нові санкції, а перш за все контролювати, щоб дійсно діяли вже введені санкції", - підкреслив Тука.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова надати необхідні гарантії безпеки Україні. При цьому, за його словами, українському лідеру Володимиру Зеленському нібито не подобається нинішній мирний план. Про це глава Білого дому розповів під час зустрічі з пресою в Білому домі 12 грудня.

Нагадаємо, 11 грудня в Білому домі зробили нову гучну заяву з приводу врегулювання війни Росії проти України. Прес-секретар Білого Дому Керолайн Левітт сказала, що Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цього конфлікту". Він більше не хоче розмов, але хоче реальних дій щодо врегулювання.

Україні, ймовірно, доведеться піти на непрості компроміси заради завершення російської агресії, однак остаточне слово в цьому питанні мають сказати громадяни України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Володимир Зеленський Еммануель Макрон мирні переговори
