"Кидають в бій все, що є": окупанти прагнуть оточити важливе місто

Інна Ковенько
14 грудня 2025, 18:58
Крутков зазначає, що говорити про повторення сценарію Покровська ще зарано, але відкидати таку ймовірність теж не можна.
Армія РФ прагне оточити Костянтинівку / Колаж: Главред, фото: Новинарня, t.me/Khyzhak_brigade

Коротко:

  • Війська РФ прагнуть прорвати українську оборону в районі Костянтинівки
  • Метою ворога є оточення міста та можливий рух у бік Дружківки

Ситуація в районі Костянтинівки залишається стабільно складною, оскільки російські війська регулярно намагаються прорвати українську оборону.

Ворог хоче прорвати оборону та вийти на західний фланг Дружківки. Про це в інтерв’ю "Новинарні" розповів командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Шаміль Крутков.

"За чотири місяці, що ми перебуваємо на напрямку, противник намагався неодноразово прорвати оборону бригади та вийти на західний фланг Дружківки. Для цього у вересні вони перекинули сюди угрупування морської піхоти. Проте успіх росіяни мали лише обмежений. Їхній наступ нам вдалося зупинити", - сказав Крутков.

Командир додав, що після невдачі росіяни посилили напрямок мотострілецькими підрозділами. Здебільшого РФ використовує тактику механізованих штурмів із залученням бронетехніки й танків, комбінуючи або з мотоциклами, або з рухом піхоти малими штурмовими групами по дві-три особи.

Крутков не виключає, що метою ворога може бути оточення Костянтинівки та подальший рух у бік Дружківки. Водночас він наголошує, що говорити про повторення сценарію Покровська ще зарано, але відкидати таку ймовірність теж не можна.

Скільки ще може воювати Росія - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак сказав, що Росія програє війну економічно, а не у військовому сенсі.

За його словами, зараз російський ВПК не здатен забезпечити навіть пріоритетний для РФ напрямок на фронті.

"З економічної точки зору, війну нинішньої інтенсивності Росія витримає ще не більше ніж два-три квартали. Саме з цієї причини - стрімкого прямування російської економіки до краху, а Росії до розвалу - і відбуваються ці ігри з переговорами", - підкреслив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони звільнили Кіндрашівку, Радьківку і кілька кварталів на півночі Куп'янська, що дало змогу значно стабілізувати обстановку на Куп'янському напрямку і перекрити шляхи постачання російських військ.

Крім того, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко говорив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії намагається прорвати оборону та зайти в міську забудову Покровсько-Мирноградської агломерації.

Нагадаємо, аналітики DeepState заявляли, що на Харківщині у Куп'янську Сили оборони України проводять зачистку від окупаційних військ країни-агресорки Росії. Ворожі анклави ще є у центральній частині міста, але околицю на північному заході міста вже зачистили.

/ Инфографика: Главред

Про персону: Шаміль Крутков

Шаміль Крутков - український військовий, народився 1997 року у Львові, закінчив Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного. У листопаді 2024-го став командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", замінивши Павла Палісу, який перейшов працювати в Офіс президента. На момент призначення йому було лише 27 років, що зробило його наймолодшим комбригом у Збройних силах України.

війна в Україні Константиновка Фронт
