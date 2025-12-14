Як вимикатимуть світло 15 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

Обмеження будуть введені для промислових та побутових споживачів.

Що відомо:

В енергосистемі складна ситуація після ворожих обстрілів

Укренерго вводить графіки відключення світла на 15 грудня

У понеділок, 15 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго. Проте світло вимикатимуть не у всіх регіонах України.

За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Графіки погодинних відключень та графіки обмежень потужності будуть введені для промислових та побутових споживачів. Вони будуть діяти у більшості регіонів України.

В компанії попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись, тому українцям рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо!", - йдеться у повідомленні.

Світло вимикатимуть по-новому - заява уряду

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні можуть стати менш тривалими відключення електроенергії. Уряд ухвалив ряд рішень для покращення ситуації.

"Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів", - вказала вона.

Також зі списків на відключення мають вилучити тих споживачів, які не є критично важливими для роботи регіонів за нинішніх умов енергозабезпечення. Свириденко зазначила, що відключення не торкнуться лікарень, шкіл, об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонно-промислового комплексу - ці установи отримуватимуть електроенергію безперебійно.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Також у ніч на 13 грудня Росія атакувала кілька регіонів України ракетами та дронами, піднімаючи МіГ-31К із "Кинджалами". Внаслідок ударів пошкоджено критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини, де без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. За даними моніторингових каналів, вперше застосовано дві ракети "Кинджал" по Одеській області.

Крім цього, цієї зими Київ зіткнеться з однією з найскладніших ситуацій з електропостачанням за час війни. Через зруйновану підстанцію місто залежить від Рівненської та Хмельницької АЕС. Блекауту не прогнозують, але кияни можуть залишатися без світла до 14-15 годин на добу.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

