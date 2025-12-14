Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Досягнуто значного прогресу": Віткофф прокоментував мирні переговори у Берліні

Інна Ковенько
14 грудня 2025, 23:41
122
Обговорювали мирний план і економічні питання.
Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах між Україною і США
Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах між Україною і США / Колаж: Главред, фото: Віткофф у Х

Коротко:

  • Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах між Україною і США
  • Обговорювали мирний план і економічні питання
  • Переговори продовжаться в понеділок, 15 грудня

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів американської та української делегацій у неділю в Берліні було досягнуто значного прогресу.

Віткофф підтвердив, що у понеділок, 15 грудня відбудеться повторна зустріч. Він повідомив, що разом із Джаредом Кушнером та іншими членами делегації зустрівся з українцями, зокрема президентом Володимиром Зеленським.

відео дня

"Представники провели поглиблені дискусії щодо плану мирного врегулювання, економічних програм та інших питань. Було досягнуто значного прогресу, і завтра вранці відбудеться повторна зустріч", - написав Стів Віткофф.

Що відомо про переговори між Україною і США

Як писав Главред, у неділю, 14 грудня, у Берліні відбулася зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США.

Переговори продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції поки невідомі, Росія ставиться до переговорів з підозрою.

Яка мирна угода цікавить Трампа - думка експерта

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко сказав, що президенту США Дональду Трампу потрібно, щоб і росіяни, і українці погодилися підписати щось із формулюваннями про перемир’я, припинення вогню, мир або завершення війни.

За його словами, все інше Трампа не цікавить.

"Трамп прямо сказав: "Мені все одно, як це буде вирішено, хай європейці займаються". Він хоче підписати красивий документ, де буде зафіксовано, що припиняються вбивства та бойові дії", - вважає експерт.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова надати необхідні гарантії безпеки Україні. При цьому, за його словами, українському лідеру Володимиру Зеленському нібито не подобається нинішній мирний план. Про це глава Білого дому розповів під час зустрічі з пресою в Білому домі 12 грудня.

Нагадаємо, 11 грудня в Білому домі зробили нову гучну заяву з приводу врегулювання війни Росії проти України. Прес-секретар Білого Дому Керолайн Левітт сказала, що Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цього конфлікту". Він більше не хоче розмов, але хоче реальних дій щодо врегулювання.

Україні, ймовірно, доведеться піти на непрості компроміси заради завершення російської агресії, однак остаточне слово в цьому питанні мають сказати громадяни України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Читайте також:

Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    Берлин мирні переговори Мирний план Трампа
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    "Досягнуто значного прогресу": Віткофф прокоментував мирні переговори у Берліні

    "Досягнуто значного прогресу": Віткофф прокоментував мирні переговори у Берліні

    23:41Україна
    Мирні переговори у Берліні завершились: коли відбудеться наступний раунд

    Мирні переговори у Берліні завершились: коли відбудеться наступний раунд

    21:54Політика
    До семи годин за раз: ДТЕК вводить суворі графіки відключень для Києва та області 15 грудня

    До семи годин за раз: ДТЕК вводить суворі графіки відключень для Києва та області 15 грудня

    21:35Енергетика
    Реклама

    Популярне

    Більше
    В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

    В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

    Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому було

    Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому було

    Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 14 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Гороскоп на завтра 15 грудня: Близнюкам - новий поворот, Водоліям - розчарування

    Гороскоп на завтра 15 грудня: Близнюкам - новий поворот, Водоліям - розчарування

    Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

    Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

    Останні новини

    00:31

    Залишилася нездійсненною: розкрито велику мрію Степана Гіги

    14 грудня, неділя
    23:52

    Костюк може отримати продовження контракту з "Динамо": експерт назвав умову

    23:50

    Женя Кот поділився планами на усиновлення: "Хочемо підійти правильно"

    23:41

    "Досягнуто значного прогресу": Віткофф прокоментував мирні переговори у Берліні

    22:07

    Не "дике поле": що таке Ханська Україна і хто жив на півдні України до імперії

    Росія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - ЛакійчукРосія відводить тіньовий флот до Балтії, удари по танкерах не останні - Лакійчук
    21:54

    Мирні переговори у Берліні завершились: коли відбудеться наступний раундФотоВідео

    21:35

    До семи годин за раз: ДТЕК вводить суворі графіки відключень для Києва та області 15 грудняФото

    21:17

    Як українці освітлювали домівки до електрики: від скіпки до гасової лампи

    21:12

    Зеленський поговорив із Макроном перед зустріччю з представниками США: що відомо

    Реклама
    21:09

    Серія гучних вибухів під Москвою: росіяни скаржаться на атаку невідомих дронівВідео

    21:02

    Сад "прокинеться" раніше сусідського: секрет зимового підживлення від садівникаВідео

    20:41

    Що ставити на Різдво — дідух чи ялинку: що насправді є українським символом

    20:14

    Старих цін українці вже не побачать: у січні рекордно подорожчає один продукт

    20:06

    Таємниця золота Полуботка розкрита: звідки у козаків з’явились величезні багатстваВідео

    20:05

    Порівняла зі сміттям: Олена Мозгова жорстко висловилася про особисті кордони

    19:59

    Поруч дружина і діти: як проходить прощання зі Степаном Гігою у Львові

    19:47

    РФ прагне "перерізати" енергосистему України: які регіони на межі відключень

    19:22

    Як вимикатимуть світло 15 грудня: Укренерго опублікувало нові графіки відключень

    19:07

    Золото й тисячі монет: діти в Україні випадково знайшли справжні козацькі скарбиВідео

    18:58

    Лунає навіть у фільмах: яка українська пісня стала відомою на увесь світВідео

    Реклама
    18:58

    Стали ще небезпечніші: експерт розкрив, чим загрожує нова модернізація "Шахеда"

    18:58

    "Кидають в бій все, що є": окупанти прагнуть оточити важливе місто

    18:50

    Уроки Нюрнберзького процесу: чому зло не повинно перемагатиПогляд

    18:30

    Місяцями в морі та з диверсіями: Росія змінює тактику торгівлі "тіньового флоту"

    18:00

    Спочатку була обгортка: що насправді стоїть за створенням легендарної "Стріли"

    17:52

    Жителів однієї області чекають затяжні відключення світла: названо тривалість

    17:47

    Чи можна додавати мед у гарячий чай: експерти дали однозначну відповідь

    17:18

    "Солодкі та схожі на картоплю": які каштани їстівні і чому їх плутали рокамиВідео

    17:04

    Уже великий хлопчик: Леся Нікітюк похвалилася піврічним сином

    16:49

    Спроба прориву під Покровськом: в ЗСУ розкрили подробиці штурму росіян

    16:38

    Крим стане непридатним для військових РФ: експерт розкрив слабкі місця окупантів

    16:05

    За кермо лише після 21 року: українцям назвали вікові ліміти для водіїв

    15:54

    Україну скують морози до -8°С: названо дату різкого похолодання

    15:48

    В Кремлі зробили заяву про компроміс в питанні закінчення війни - про що йдеться

    15:36

    Учені довели, що 2 продукти уповільнюють старіння: вони є в кожному домі

    15:34

    Правда про новорічну ялинку розкрита: чому саме вона стала символом свята

    15:33

    Мʼясо танутиме в роті: рецепт божественної буженини на Новий рік

    15:19

    Точні удари по ворожих об'єктах: ССО атакували потяг, РЕБ і нафтобазу росіянВідео

    14:54

    Про що благав Бетховен у заповіті - вдалось виконати лише через 200 роківВідео

    14:07

    Україна погодилась на поступку в мирному плані - який компроміс щодо Донбасу готує США

    Реклама
    14:02

    Китайський гороскоп на завтра 15 грудня: Тиграм - суперечки, Коням - драма

    13:53

    Погода в Україні найближчим часом зіпсується: зʼявився невтішний прогноз

    12:57

    Трьом знакам зодіаку стане легше: у кого починається біла смуга в житті

    12:30

    Українське Ельдорадо: археологи знайшли проклятий скарб козаків, що в ньому булоВідео

    12:09

    Україна масовано вдарила по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

    12:04

    Папа Римський Лев XIV готовий приїхати в Україну: Ватикан розробив план

    11:59

    Найближчим часом в Україні зміниться курс долара: скільки коштуватиме валюта

    11:55

    Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 грудня

    11:32

    Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 грудня

    10:58

    ЗСУ проводять зачистку в центрі Куп'янська, ворог зазнає величезних втрат - ISW

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
    Привітання
    З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
    Синоптик
    Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
    Новини шоу бізнесу
    Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Мода та краса
    Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Новий рік 2026
    Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

    © 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти