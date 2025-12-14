"Досягнуто значного прогресу": Віткофф прокоментував мирні переговори у Берліні

Обговорювали мирний план і економічні питання.

Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах між Україною і США / Колаж: Главред, фото: Віткофф у Х

Віткофф заявив про "значний прогрес" у переговорах між Україною і США

Обговорювали мирний план і економічні питання

Переговори продовжаться в понеділок, 15 грудня

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів американської та української делегацій у неділю в Берліні було досягнуто значного прогресу.

Віткофф підтвердив, що у понеділок, 15 грудня відбудеться повторна зустріч. Він повідомив, що разом із Джаредом Кушнером та іншими членами делегації зустрівся з українцями, зокрема президентом Володимиром Зеленським.

"Представники провели поглиблені дискусії щодо плану мирного врегулювання, економічних програм та інших питань. Було досягнуто значного прогресу, і завтра вранці відбудеться повторна зустріч", - написав Стів Віткофф.

Що відомо про переговори між Україною і США

Як писав Главред, у неділю, 14 грудня, у Берліні відбулася зустріч делегації України на чолі із Володимиром Зеленським із представниками команди президента США.

Переговори продовжаться у понеділок, 15 грудня. Конкретні пропозиції поки невідомі, Росія ставиться до переговорів з підозрою.

Яка мирна угода цікавить Трампа - думка експерта

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко сказав, що президенту США Дональду Трампу потрібно, щоб і росіяни, і українці погодилися підписати щось із формулюваннями про перемир’я, припинення вогню, мир або завершення війни.

За його словами, все інше Трампа не цікавить.

"Трамп прямо сказав: "Мені все одно, як це буде вирішено, хай європейці займаються". Він хоче підписати красивий документ, де буде зафіксовано, що припиняються вбивства та бойові дії", - вважає експерт.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Америка готова надати необхідні гарантії безпеки Україні. При цьому, за його словами, українському лідеру Володимиру Зеленському нібито не подобається нинішній мирний план. Про це глава Білого дому розповів під час зустрічі з пресою в Білому домі 12 грудня.

Нагадаємо, 11 грудня в Білому домі зробили нову гучну заяву з приводу врегулювання війни Росії проти України. Прес-секретар Білого Дому Керолайн Левітт сказала, що Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цього конфлікту". Він більше не хоче розмов, але хоче реальних дій щодо врегулювання.

Україні, ймовірно, доведеться піти на непрості компроміси заради завершення російської агресії, однак остаточне слово в цьому питанні мають сказати громадяни України. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.

Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

