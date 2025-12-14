Україна погодилась на поступку в мирному плані - який компроміс щодо Донбасу готує США

США пропонують компромісний варіант щодо Донецької області, який передбачає виведення українських військ та демілітаризовану зону, вказав Зеленський.

Україна погодилась на поступку в мирному плані - чого чекати від мирних переговорів / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чи готова Росія на поступки та чи погодиться Україна на відступ з Донецької області

Який компроміс щодо Донбасу пропонують США

Яку заміну НАТО розглядає Україна

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що мирний план має бути справедливим та не допустити повторної агресії з боку Росії. Про це глава держави повідомив в коментарі журналістам, передає Новини.Live.

Главред зібрав основні заяви Зеленського щодо мирних переговорів та війни Росії проти України.

Яким буде план закінчення війни

Журналісти звернулися до Володимира Зеленського з проханням прокоментувати слова Дональда Трампа, який нещодавно заявив, що нібито лише президент України виступає проти запропонованого плану, тоді як його команда ставиться до нього позитивно.

У відповідь Зеленський зауважив, що не вважає за потрібне реагувати на окремі висловлювання.

"План не буде такий, який буде подобатися всім. Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану. Останні коменти і зміни щодо плану ми відправили США. Найголовніше, щоб план був, якомога, справедливішим, передусім для України, тому що Росія почала війну", - вказав президент України.

Водночас він підкреслив, що ключове значення має не риторика, а ефективність самого плану. За його словами, документ має бути реальним інструментом для завершення війни, а не формальністю, і повинен унеможливити повторну або нову агресію з боку Росії після його підписання.

Президент також повідомив, що Сполучені Штати наразі не надали відповіді на оновлені пропозиції України щодо мирного врегулювання.

Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

"Я ще не отримав реакцію США. Кілька меседжів чув через переговорну команду, але отримую всі сигнали й готовий до діалогу", - зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський зазначив, що сьогодні в Берліні стартує україно-американський день, у межах якого заплановані зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та окремими лідерами європейських держав.

Як змінились переговори з США щодо мирного плану

Зеленський розповів, що після входження до американської переговорної команди Кушнера й посилення економічного блоку було ухвалено рішення обговорювати не лише базовий рамковий план із 20 пунктів, а й окремо питання відновлення України як економічну стратегію, а також систему безпекових гарантій для держави після завершення війни або запровадження режиму припинення вогню. У зв’язку з цим до переговорного процесу було залучено кілька додаткових робочих груп.

"Економічний сектор представляє міністр економіки Соболев, а також прем'єр-міністр України Свириденко. Вони доєднались до переговорної групи. І щодо безпеки також доєднались представники розвідок і начальник Генштабу Андрій Ігнатов", - вказав він.

Чи готова Росія на компроміс

Коментуючи можливі сигнали про готовність Путіна до компромісів, президент зазначив, що Україна не веде прямого діалогу з російською стороною. У спілкуванні зі США саме американська сторона передає позиції, заяви та кроки Росії, оцінюючи її готовність чи неготовність до поступок. Водночас Україна обговорює зі Сполученими Штатами не лише двосторонні питання, зокрема гарантії безпеки, а й свою реакцію на ті сигнали, які надходять від РФ через американських партнерів.

"І тому щодо компромісів з російської сторони, у будь-якому випадку, якщо Америка буде тиснути, якщо партнери будуть тиснути, і якщо Америка буде хотіти закінчити цю війну так, як вони сьогодні це демонструють, на високому рівні, я вважаю, що росіяни повинні піти на компроміс", - наголосив глава держави.

Питання територій – чи погодиться Україна на відступ з Донецької області

Президент України, коментуючи питання Донбасу в межах мирного плану, зазначив, що на нинішньому етапі найбільш реалістичним і справедливим підходом є фіксація позицій сторін "стоїмо там, де стоїмо". Саме це, за його словами, і означає режим припинення вогню, після чого всі спірні питання мають вирішуватися вже дипломатичним шляхом.

"Я знаю, що Росія ставиться до цього не позитивно. Хотілося б, щоб американці підтримували нас в цьому питанні. Але на наш сигнал стоїмо, де стоїмо, росіяни відповідають, що ми повинні вийти з Донбасу, або вони його все одно окупують. І тут я спілкувався з американцями на цю тему, я казав, що тут багато інсинуацій різного характеру", - вказав він.

Зеленський навів приклад Куп’янська, де російська сторона заявляла про нібито окупацію міста й оточення українських сил.

Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Водночас він особисто відвідав Куп’янськ і публічно продемонстрував, хто реально контролює населений пункт. Президент наголосив, що подібної дезінформації з боку Росії дуже багато, і закликав американських партнерів критично ставитися до російських заяв. За його словами, РФ намагається уникнути виснажливих бойових дій і прагне встановити контроль над сходом України політико-дипломатичними методами.

Який компроміс щодо Донбасу пропонують США

У цьому контексті, як зазначив Зеленський, американська сторона запропонувала компромісний варіант, який передбачає те, що російські війська не заходять на частину сходу України, а українські сили залишають відповідні території.

"Я не вважаю, що це справедливо. Тому що ця економічна зона, хто її буде керувати? Якщо ми говоримо про якусь буферну зону по лінії зіткнення, якщо ми говоримо про якусь економічну зону, і ми вважаємо, що на ній має бути тільки поліцейська місія, а війська повинні відходити, то питання дуже просте. Якщо українські війська відходять на 5-10 кілометрів тощо, наприклад, то чому російські війська не відходять вглиб окупованих територій також на таку саму відстань? Тому це питання, в якому поки що немає відповіді. Але воно дуже сенситивне і дуже гаряче", - додав він.

Яку заміну НАТО розглядає Україна - на який компроміс пішла Україна

Зеленський пояснив, що від самого початку ключовим прагненням України було набуття членства в НАТО як найнадійнішої гарантії безпеки. Однак ані Сполучені Штати, ані європейські партнери не підтримали цей курс.

"Такий напрямок деякі партнери не підтримали", - вказав він.

Президент повідомив, що У зв’язку з цим нині йдеться про альтернативний формат безпекових гарантій: двосторонні домовленості між Україною та США, зокрема гарантії за моделлю п’ятої статті НАТО, а також зобов’язання з боку європейських держав і інших партнерів, зокрема Канади та Японії. За словами президента, саме такі гарантії можуть запобігти новому витку російської агресії, і для України це вже є вимушеним компромісом.

Двосторонні безпекові угоди України / Інфографіка: Главред

Яка ціль саміту в Берліні

Президент України пояснив, що берлінський саміт має ключове значення, адже в його межах проходять зустрічі з представниками США та європейських країн у важливому для України форматі союзників.

За його словами, українська сторона доклала значних зусиль, аби всі партнери сіли за один стіл. Нинішні переговори в Берліні, заплановані на два дні, можуть реально вплинути на безпекову ситуацію. Це пов’язано з обговоренням рамкового 20-пунктного плану, фінальним елементом якого є припинення вогню.

"Припинення вогню змінить безумовно безпекову ситуацію на землі. Чи позиція наша незмінна? Дивіться, ми сьогодні говоримо не про чесність, а про силу. І, на жаль, цей час вимагає поваги виключно до сили, а не до цінності. Тому що якщо говорити про чесність, про цінності, про повагу до міжнародного права, росіяни повинні були бути засуджені з самого початку, ще більше 10 років тому, за вторгнення на суверенну землю України. Це не відбулося, це було тільки в словах. І тому на сьогодні ми хочемо неповторення війни після припинення вогню. І тому юридично зобов'язуюча гарантія обов'язкова. Не Будапештський меморандум, а юридична зобов'язуюча гарантія", - наголосив він.

Зеленський також зазначив, що саме в такому форматі Україна веде консультації зі Сполученими Штатами. Коли американська сторона говорить про дзеркальні механізми, подібні до п’ятої статті НАТО, Київ розуміє, якою має бути реакція США у разі повторної агресії з боку Росії. Він підкреслив, що для України принципово важливо, аби такі гарантії мали підтримку Конгресу США.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Що буде в разі провалу мирного процесу

Відповідаючи на запитання про можливі наслідки провалу чинного мирного процесу, Володимир Зеленський зазначив, що Україна не може дозволити собі зациклюватися на такому сценарії, хоча й усвідомлює необхідність тверезо оцінювати реальність.

"Але дивіться, якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію, ну це як біг на... велику дистанцію, як такий марафон. Треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб ця війна закінчилась", - сказав він.

Вибори в Україні

Зеленський зазначив, що стосується виборів, ви це чули, були сигнали від США, особисто від президента, щодо виборів президента України. Чи це сигнали тільки від США, чи це сигнали від російської сторони, не хочу зараз це коментувати.

"Я не тримаю за крісло, я вважаю, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій. Я попросив, щоб партнери допомогли щодо безпекової ситуації, якщо будуть вибори. І сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів", - резюмував він.

Заморожені російські активи

Президент Володимир Зеленський зазначив, що обсяги фінансової допомоги від європейських партнерів уже не є такими великими, як рік або два тому. Він пояснив, що кошти надходять у межах близько 30 двосторонніх угод, і для України принципово важливо, аби ці суми не скорочувалися. За словами глави держави, він особисто докладає зусиль, щоб зберегти нинішній рівень підтримки.

"Друге, є заморожені активи або альтернативні гроші під заморожені активи. Я цим займаюся з європейськими партнерами і роблю все, щоб ми могли зробити все, щоб ми отримали ці 40-45 мільярдів на рік. І ці 90 мільярдів виходить на 26-27 роки. Ми боремося з цим і ніхто не опускає руки", - вказав він.

Хто буде новим главою Офісу президента

Він також зауважив, що в інформаційному просторі знову з’являються обговорення, пов’язані з тим, хто стене керівником Офісу президента. За його словами, він уже провів низку консультацій з усіма ключовими учасниками процесу.

"Всі вони готові підставити плече. Ніхто не відмовлявся. Всі готові очолити мій Офіс. Я вже... і говорив, і не буду повторювати, є багато технічних питань з цього приводу, тому я ще сам не вирішив, хто очолить Офіс Президента", - резюмує він.

Який існує єдиний сценарій закінчення війни - думка експерта

Колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука вважає, що війна, яку Росія веде проти України, триватиме незалежно від кадрових змін у керівництві Кремля.

На його думку, навіть смерть президента РФ Володимира Путіна сама по собі не стане запорукою припинення агресії з боку Росії.

Тука припускає, що лише глибока трансформація режиму могла б відкрити шлях до миру, однак наголошує, що усунення Путіна не означає автоматичних змін у російській політичній системі і не гарантує завершення війни.

"Але я не думаю, що смерть Путіна обов'язково спричинить за собою зміну політичного устрою РФ", - сказав Тука в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

