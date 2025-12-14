Найближчим часом в Україні зміниться курс долара: скільки коштуватиме валюта

Банкір прогнозує, що деякі українці можуть кинутися купувати долари, що призведе до зростання курсу валют.

Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні до 21 грудня - прогноз / Колаж: Главред, фото: pexels

На валютному ринку України впродовж наступного тижня зберігатиметься атмосфера напруженості. Попит на валюту здатен зрости як на міжбанківському, так і на готівковому ринку. Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Він застеріг, що частина громадян може масово почати купувати валюту, прагнучи убезпечити себе від можливих ризиків, що, своєю чергою, може сприяти зростанню курсів валют.

Скільки коштуватиме долар з 15 по 21 грудня

За прогнозом банкіра, з 15 до 21 грудня курс долара в Україні перебуватиме в межах 42,1-42,6 гривні на міжбанку і 42,3-42,8 гривні на готівковому ринку.

Отже, до 21 грудня за 100 доларів українцям доведеться віддати 4 230–4 280 грн, тоді як 1000 доларів коштуватимуть в межах 42 300–42 800 грн.

Курс євро на наступний тиждень

Курс євро з 15 по 21 грудня коштуватиме 48-49,75 гривні на міжбанку і 48-49,75 гривні на готівковому ринку.

Таким чином, 100 євро в гривнях в Україні коштуватимуть в межах 4 800-4 975 грн, а 1000 євро в гривнях обійдуться в 48 000-49 750 гривень.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Чи стрибне євро вище 50 гривень - прогноз економіста

До 21 грудня, за прогнозом доктора економічних наук Олексія Плотнікова, на ринку можливі копійчані коливання долара, щоб до кінця 2025 року вартість американської валюти вийшла на показник 42,50 гривні.

Подібна ситуація буде і з курсом євро, адже ЄС наступного тижня почне входити у період різдвяно-новорічних свят. Тому жодних процесів, які б призвели до різких коливань на ринку не очікується. У найлижчий час курс євро буде маневрувати у діапазоні 49,20–49,70 гривень.

Як писав Главред, на понеділок, 15 грудня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар та євро подешевшали.

Нагадаємо, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що найближчим часом гривня може "послабити" свої позиції відносно долара. Американська валюта може подорожчати до 43 гривень.

Тим часом експертка Діляра Мустафаєва прогнозує, що у 2026-2027 роках валютний ринок України залишатиметься керованим, а курс долара може зрости до 48 грн/дол. У проєкті держбюджету на 2026 рік закладений середньорічний курс на рівні 45,7 грн/дол.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

