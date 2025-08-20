Чи відбудеться зустріч Зеленського і Путіна: ЗМІ з’ясували, чому Кремль тягне час

Кремль відреагував обережно на ідею переговорів та наголосив на необхідності ретельної підготовки.

Лавров заявив, що Москва не відмовляється від контактів, але не готова ухвалювати швидкі рішення / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Коротко:

Білий дім заявив про ідею можливої зустрічі Путіна і Зеленського

У Кремлі відреагували обережно, Лавров закликав до ретельної підготовки

Росія посилила атаки по Україні після короткого затишшя

У Білому домі повідомили про домовленість щодо наступного кроку у перемовинах – ймовірної зустрічі президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. Водночас у Кремлі відреагували обережно, пише CNN.

"Обговорювалася ідея про доцільність вивчення можливості підвищення рівня представників російської та української сторін", – зазначили у матеріалі.

При цьому прямої згадки про особисту зустріч президентів не пролунало.

Позиція Москви

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не готова до швидких рішень: "Ми не відмовляємось ні від яких форм роботи – ні від двосторонніх, ні від тристоронніх. Будь-які контакти за участю високопосадовців мають бути підготовлені з максимальною ретельністю".

Експерти пояснюють небажання Путіна зустрічатися

Аналітики пояснюють таку позицію небажанням Путіна напряму спілкуватися із Зеленським. За словами Орисі Луцевич, директорки програми "Росія та Євразія" Chatham House, особиста зустріч із президентом України для Путіна є репутаційним ризиком: "Путіну доведеться змиритися з провалом зустрічі з президентом, якого він вважає посміховиськом із країни, якої не існує".

Політологиня Тетяна Станова з Євразійського центру Карнегі додає, що Кремль сприймає війну проти України передусім як протистояння із Заходом. Водночас певний шанс на переговори може з’явитися, якщо США, зокрема Дональд Трамп, почнуть тиснути на Київ: "Ключові вимоги мають бути винесені на стіл переговорів, і Зеленський має бути готовим говорити про це".

Роль Трампа у процесі переговорів

Сам Трамп у Truth Social заявив, що розпочав підготовку до зустрічі президентів. Наступного дня він уточнив: "Я ніби домовився про це з Путіним та Зеленським, і, знаєте, саме їм доводиться ухвалювати рішення. Ми ж за 7000 миль від них".

Попри заяви, Москва не демонструє готовності до поступок. Навпаки, після тимчасового зниження інтенсивності атак у серпні Росія знову посилила удари по Україні, запустивши лише за одну ніч понад 270 дронів і 10 ракет.

Експертна думка: зустріч Зеленського і Путіна неминуча

Закінчення війни в Україні без прямої зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним є неможливим. Таку думку висловив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі Radio NV.

"Ми бачимо, як змінюється міжнародна реакція на війну та усвідомлюють необхідність зупинити вбивства. На цьому етапі важливо правильно оцінити пріоритети, і проведення такої зустрічі є неминучим, незалежно від злочинності чи теоретичності режиму РФ", – зазначив Веніславський.

За його словами, Росія поступово змінює риторику щодо переговорів. Хоча Путін раніше заявляв, що не може вести діалог із Зеленським, як із "нелегітимним" президентом, зараз ця позиція почала пом’якшуватися.

Війна Росії проти України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп створив умови, за яких російський диктатор Володимир Путін може продовжувати повномасштабну війну та водночас вести переговори щодо її завершення. Про це заявив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

Як повідомляє Politico з посиланням на джерела, під час розмови з Дональдом Трампом 18 серпня Путін погодився на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, однак наполіг, що зустріч має пройти у форматі "один на один".

За даними видання AXIOS, Зеленський висловив готовність до обговорення територіальних питань, але підкреслив, що вести такі переговори потрібно безпосередньо з самим Путіним.

Читайте також:

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

