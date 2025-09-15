Імперські ілюзії Путіна розваляться: експерти назвали головну умову закінчення війни

Міхаель Ґалер закликає світ дати чіткий сигнал Путіну про неможливість виграти війну в Україні.

Поступки лише підживлюють апетит Путіна до нових захоплень / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, 72 ОМБр

Читайте в матеріалі:

Коли закінчиться війна і що має зрозуміти Кремль

Які сигнали світ має дати Путіну, щоб зупинити конфлікт

Війна в Україні триватиме доти, поки Кремль не усвідомить неможливість захоплення країни. Таку думку висловили троє західних експертів: історикиня та лауреатка Пулітцерівської премії Енн Епплбаум, євродепутат Міхаель Ґалер та колишній посол США в Україні Джон Гербст , повідомляє Радіо Свобода.

Коментар Джона Гербста

"Я не думаю, що війна наближається до завершення. Я думаю, що для закінчення війни знадобиться багато часу", – зазначив Гербст. відео дня

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін досі прагне захопити значну територію України, а поступки, які пропонували США для укладення мирної угоди, лише підживлюють апетит Кремля.

"Адміністрація Трампа запропонувала йому поступки для укладення миру, але це лише розпалює апетит Путіна до завоювання більшої частини України", – сказав Гербст.

Думка Енн Епплбаум

На думку Епплбаум, війна завершиться тоді, коли росіяни усвідомлять, що не можуть перемогти і що Україна не стане частиною російської імперії.

Позиція Міхаеля Ґалера

Міхаель Ґалер додав, що Путін має зрозуміти неможливість перемоги, і світ повинен чітко дати йому це зрозуміти.

"У кращому випадку він повинен отримати це повідомлення від усіх нас, в тому числі і від США. Наразі, на жаль, це не так", – констатував євродепутат.

Експертна оцінка Андрія Золотарьова

Політолог та директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначає, що Володимир Путін може розглянути компроміс, лише якщо його плани зазнають поразки і військовим шляхом не вдасться досягти бажаного результату.

"Путін сподівається на силу зброї. Коли він прагне отримати результат військовим шляхом, йти на компроміс і сідати за стіл переговорів він не поспішає", – підкреслює Золотарьов.

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії для припинення війни, адже це не зупинить Путіна. Він закликав посилювати санкції та тарифи проти Росії, конфісковувати її активи і шукати механізми впливу на Китай для завершення війни.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас вважає, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки. За її словами, Москва почуває себе впевненіше після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, а ЄС поки не має достатньої політичної ваги для самостійної ролі у глобальному балансі сил.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що перспективи миру в Україні віддалені, і конкретних зрушень не буде до Різдва через негативну позицію Путіна. Єдиним дієвим інструментом впливу на Росію, на його думку, залишаються нові фінансові санкції.

