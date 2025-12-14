Жителів однієї області чекають затяжні відключення світла: названо тривалість

Головне із заяви експерта:
- Відключення світла в Одеські області будуть у межах трьох-чотирьох черг
- Розраховувати на коротші відключення не варто
- Енергетики продовжують відновлювальні роботи після обстрілу
Після російських атак на енергетику мешканцям Одещини наразі не варто розраховувати на коротші відключення світла, ніж у межах трьох-чотирьох черг. Про це заявив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев в ефірі Українського Радіо.
За його словами, не всі споживачі на Одещині та Миколаївщині наразі мають електропостачання, а енергетики продовжують відновлювальні роботи.
Він підкреслив, що тривалість вимкнень у цих регіонах буде значною, адже Одеська область належить до так званих периферійних регіонів об’єднаної енергосистеми.
"Тому сподіватися на меншу тривалість вимкнення, ніж 3-4 черги, навряд чи можливо. Єдиний вихід із цієї ситуації — це збільшення встановленої потужності малих енергетичних установок на Одещині із приєднанням їх до обʼєднаної енергосистеми інших регіонів", - наголосив експерт.
Рябцев також додав, що відключення світла на Одещині не позначаться на роботі енергосистеми в інших областях.
Він зауважив, що нинішні відключення не є блекаутами, а належать до керованих — аварійних або екстрених — і здійснюються за командами диспетчерів.
"Ці вимкнення, які зараз є на Одещині, це не блекаути, це керовані вимкнення — аварійні, екстрені, але вони відбуваються за командою диспетчера, коли енергетики знають що пошкоджено, де і що робити, щоб відновити енергопостачання. Блекаут відбувається тоді, коли є "ефект доміно", коли виходить з ладу все і енергетики не можуть нічого відновити", - підсумував він.
Де відключення світла можуть бути найбільшими
Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявив, що у разі колапсу енергосистеми ситуація в різних областях буде різною.
За його словами, сказати однозначно, що всюди буде по 12 годин без електроенергії — неправильно.
Він підкреслив, що центральна частина України загалом є більш вразливою до відключень.
"Загалом Київ і столичний регіон завжди були енергодефіцитними. Тому коли виходить з ладу підстанція, через яку електроенергія з наших АЕС надходить до столичного регіону, виникає ситуація, подібна до тієї, що ми вже спостерігали і у 2022, і у 2024 роках", - додав експерт.
Відключення світла - останні новини України
Як повідомляв Главред, в Укренерго говорили, що 14 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності.
Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що по всій Україні можуть запровадити аварійні та погодинні відключення електроенергії у випадку, якщо морози триватимуть довго.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.
Про персону: Геннадій Рябцев
Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.
