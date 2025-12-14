Рус
ЗСУ проводять зачистку в центрі Куп'янська, ворог зазнає величезних втрат - ISW

Віталій Кірсанов
14 грудня 2025, 10:58
164
Росіяни намагаються стримати наступ Сил оборони, але вони зазнають величезних втрат.
ЗСУ проводять зачистку в центрі Куп'янська
ЗСУ проводять зачистку в центрі Куп'янська / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха, DeepState, 14-та ОМБр

Коротко:

  • Російські диверсанти все ще перебувають у північній та західній частині Куп'янська
  • Найчастіше ворог намагається зайти в місто пішими групами

Сили оборони України продовжують наступ у напрямку Куп'янська Харківської області та на околицях міста. Зокрема, українські військові просунулися в центрі Куп'янська, де тривають зачистки. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що журналіст і боєць 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Юрій Бутусов розповів на своїй сторінці у Facebook, що українські війська повністю контролюють мікрорайон Ювілейний на південному заході Куп'янська. Він додав, що це завадить росіянам утримати будь-які позиції, що залишилися на півдні міста.

Журналіст розповів, що українські війська звільнили Тищенківку до 24 вересня, Кіндрашівку - до 9 жовтня, а Радьківку - до 11 жовтня. За його словами, це дозволило українським бійцям прорвати російську оборону в цьому районі.

Також Бутусов повідомив, що українські військові вийшли на правий берег річки Оскіл і до 21 жовтня перерізали російські наземні лінії зв'язку до Куп'янська з півночі. Водночас росіяни створили зону підвищеної небезпеки ураження БПЛА на Куп'янському напрямку.

Крім того, геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 грудня, свідчать про те, що російські диверсійні групи все ще перебувають у північній і західній частинах міста, наголосили в ISW.

Також начальник штабу українського батальйону безпілотників заявив у розмові з аналітиками, що окупанти все ще намагаються проникнути в Куп'янськ. За його словами, найчастіше ворог намагається зайти пішими групами.

У ISW зазначили, що російські "воєнкори" раніше повідомляли про просування Сил оборони України в мікрорайон Ювілейний і на північний захід від Куп'янська, а також заявляли про важкі бої поблизу Мирового і Радьківки. Деякі російські "воєнкори" навіть визнали втрату Радьківки.

Крім того, у звіті йдеться про просування українських підрозділів на південний схід від Петропавлівки. Росіяни намагаються стримати наступ Сил оборони, але вони зазнають величезних втрат.

Ситуація навколо Куп'янська: дані військових

Командир 2-го корпусу Національної гвардії "Хартія" Ігор Оболенський зазначив, що звільнення позицій у районі Куп'янська стало можливим завдяки злагодженим діям усіх підрозділів Сил оборони України. Він наголосив, що операція була результатом спільних зусиль і висловив подяку всім військовим, які брали в ній участь.

Раніше Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська після успішної операції Сил оборони. Глава держави записав відео біля напівзруйнованої стели міста, а також привітав Сухопутні війська з їхнім днем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успішну операцію ЗСУ. Операцію зі стабілізації обстановки на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія".

Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Купянск Юрій Бутусов війна Росії та України Інститут вивчення війни Куп'янський напрямок Куп'янськ-Вузловий
