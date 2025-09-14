Трамп зробив зізнання про Путіна: ЗМІ дізналися деталі

Адміністрація Трампа перекладає відповідальність за завершення російсько-української війни на Європу.

Головне:

Трамп тепер сумнівається, що може впливати на Путіна

США перекладають відповідальність за завершення війни на Європу

Господар Білого дому Дональд Трамп, який "обіцяв" швидко завершити війну Росії проти України, схоже, визнав, що переоцінив "готовність" глави Кремля Володимира Путіна до миру. Тепер Трамп сумнівається у своєму впливі на Путіна. Водночас адміністрація США перекладає відповідальність за завершення війни на Європу.

Трамп починає сумніватися у здатності впливати на Путіна

У матеріалі Axios йдеться, що Трамп зізнався своєму оточенню: він неправильно оцінював нібито прагнення Путіна до миру.

Путін відмовляється від миру

Журналісти нагадали, що ще місяць тому Трамп попереджав Путіна про серйозні наслідки, якщо Кремль відмовиться від миру. Утім, Путін відмовився від припинення вогню і зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Незважаючи на це, Трамп так і не запустив нові санкції проти РФ.

Що вимагає Білий дім від Європи

Ба більше, тепер адміністрація США вимагає від ЄС посилення тиску на Москву та Пекін. У Вашингтоні вважають, що саме Брюссель має запровадити додаткові санкції.

Заява Трампа про санкції

13 вересня Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social написав, що готовий запровадити серйозні санкції проти РФ лише в тому разі, якщо всі країни НАТО підтримають обмеження і відмовляться від російської нафти.

Також Трамп говорив, що його терпіння щодо Путіна, мовляв, вичерпується.

Що каже експерт

Якщо війну завершити не вдасться, Трамп буде змушений вжити певних заходів, проте він не наважиться на економічні санкції проти Росії, вважає керівник Центру суспільної аналітики Вежа Валерій Клочок.

"Сталося багато подій, але Трамп не поспішає ухвалювати рішення щодо Росії. З одного боку він продовжив санкції Байдена на рік і частково обмежив ліцензування роботи російських фінансових установ, а з іншого - розморозив роботу деяких компаній. Наприклад, частково було знято санкції з Росатома", - додав експерт.

На його думку, навряд чи можна розраховувати на рішучі дії з боку Трампа.

"Загалом, я не думаю, що Трамп застосує економічні санкції проти Росії. Звичайно, якщо війна не зупиниться, він буде змушений щось робити, але навряд чи можна говорити про рішучі кроки. І будь-які повідомлення про тиск на Росію в умовах, коли Стів Віткофф всюди розповідає про те, як Путін нібито хоче миру, виглядають дурницями", - уточнив Валерій Клочок.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що потрібно запроваджувати санкції проти всіх компаній, які постачають Росії комплектуючі для ракет, дронів, артилерії та інших озброєнь, які застосовуються у війні.

"У нас є свої далекобійні можливості - у нас не вистачає грошей. Це швидкі рішення, які потрібно сьогодні робити. Завтра вони знайдуть іншу зброю", - сказав глава держави.

Європі вдалося переконати Трампа в тому, що Путін не хоче завершувати війну, написали журналісти Politico. Європейці відправили до Вашингтона спеціальну високопоставлену делегацію для проведення відповідних перемовин.

США готові посилити санкції проти Росії, але аналогічних заходів має вжити і Європа, сказав американський міністр фінансів Скотт Бессент. Він переконаний: якщо Штати та ЄС запровадять санкції та мита проти країн, які купують нафту з РФ, російська економіка повністю завалиться, і Путін буде змушений сісти за стіл перемовин.

