До семи годин за раз: ДТЕК вводить суворі графіки відключень для Києва та області 15 грудня

Вимкнення електроенергії триватимуть у різних чергах протягом дня та вечора в столиці та області.

У Києві та області 15 грудня світло вимикатимуть до 7 годин

Відключення стосуються кількох черг і повторюватимуться 2–3 рази

Завтра, у понеділок, 15 грудня, у столиці запроваджуються чергові графіки відключень світла. Електроенергії може не бути до трьох разів на добу, тривалістю до 7 годин за один раз.

Як повідомляє Telegram ДТЕК, у Києві відключення відбуватимуться за наступним принципом:

1.1 черга:

08:00–15:00

18:30–22:00

1.2 черга:

00:00–01:00

08:00–12:00

18:30–22:00

2.1 черга:

00:00–01:00

08:00–12:00

18:30–22:00

2.2 черга:

00:00–01:00

08:00–12:00

18:30–22:00

3.1 черга:

01:00–04:30

11:30–15:30

22:00–24:00

3.2 черга:

11:30–18:30

22:00–24:00

4.1 черга:

01:00–04:30

11:30–18:30

22:00–24:00

4.2 черга:

01:00–04:30

11:30–15:30

22:00–24:00

5.1 черга:

06:00–11:30

16:00–19:00

5.2 черга:

04:30–08:00

15:00–20:00

6.1 черга:

04:30–08:00

15:00–19:00

6.2 черга:

04:30–08:00

15:00–19:00

У Київській області графіки відключень також поділено за чергами:

Черга 1.1:

00:00–02:00

09:00–12:30

19:30–23:00

Черга 1.2:

00:00–02:00

09:00–12:30

19:30–23:00

Черга 2.1:

09:00–16:00

19:30–23:30

Черга 2.2:

00:00–02:00

09:00–12:30

19:30–23:00

Черга 3.1:

02:00–05:30

12:30–19:30

23:00–24:00

Черга 3.2:

08:00–09:00

12:30–19:30

23:00–24:00

Черга 4.1:

02:00–05:30

12:30–16:00

23:00–24:00

Черга 4.2:

02:00–05:30

12:30–16:00

23:00–24:00

Черга 5.1:

05:30–12:30

16:00–19:00

Черга 5.2:

05:30–09:00

16:00–19:00

Черга 6.1:

06:00–09:00

16:00–22:00

Черга 6.2:

05:30–09:00

16:00–22:00

В ДТЕК наголосили, що у разі змін графіків вони будуть оперативно повідомляти у своєму Telegram-каналі.

Експертна оцінка наслідків для різних регіонів

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки, зазначив, що наслідки колапсу енергосистеми для різних регіонів України будуть різними.

"Сказати, що відключення триватимуть скрізь по 12 годин, було б неправильно. Центральна частина країни загалом більш вразлива до відключень", — пояснив експерт.

За його словами, Київ і столичний регіон традиційно є енергодефіцитними. "Коли виходить з ладу підстанція, через яку електроенергія надходить із наших АЕС, виникає ситуація, схожа на ті, що ми вже спостерігали у 2022 та 2024 роках", — додав Гончар.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, у понеділок, 15 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Про це повідомило Укренерго. Проте світло вимикатимуть не у всіх регіонах України. За даними компанії, причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Крім того, російські війська продовжують цілеспрямовані атаки на ключові підстанції та високовольтні лінії електропередач, намагаючись порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України та відокремити периферійні регіони, зокрема Чернігівщину, Одещину та Донеччину. Через це ускладнюється перерозподіл електроенергії та зростають техногенні ризики для населення.

Нагадаємо, що у ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

