Погода в Україні найближчим часом зіпсується: зʼявився невтішний прогноз

Прогноз погоди на 15 грудня / фото: УНІАН

Якою буде погода в Україні 15 грудня

Коли в Україну прийде похолодання

У неділю, 14 грудня, у Києві та інших регіонах України випав перший сніг. Однак, протримається зимова казка зовсім недовго, адже вже з понеділка знову очікується потепління. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, 15 грудня температура повітря Україні підвищиться на кілька градусів і становитиме +1...+5°С.

Найтепліше буде в західних регіонах, там стовпчики термометрів показуватимуть +3...+6°С.

На сході та північному сході України очікується -1...-3°С.

"Переважатиме завтра хмарна погода, у західних областях навіть можливі прояснення - антициклон, а ось мокрий сніг пройде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Луганщині - залишки атмосферного фронту. На решті території без істотних опадів чи якась мряка незначна", - пише Діденко.

Прогноз погоди / фото: Діденко

Погода в Україні 15 грудня

У Києві 15 грудня також потеплішає, очікується +2...+4°С.

Снігу у столиці не передбачається, 15 грудня можлива лише мряка або невеликий дощ.

Прогноз погоди на 15 грудня / фото: meteoprog

Коли в Україну прийде похолодання

Діденко прогнозує, що 21 грудня в Україні зміниться погода.

"Погода - груднева, типова для цього періоду, чекаємо потихеньку 21 грудня, коли сонце поверне на весну, а зима на мороз. За попередніми прогнозами, якраз 21-го грудня знов похолоднішає, але не набагато", - зазначила Діденко.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, погода в Україні 14 грудня буде між двома антициклонами. У регіони може прийти навіть мокрий сніг.

Тим часом Український гідрометеорологічний центр повідомляв, що зима 2025 - 2026 років підготувала українцям сюрпризи з можливими суттєвими похолоданнями. Зокрема, не виключені періоди холодної погоди тривалістю від 3 до 7 днів з мінімальною температурою здебільшого в діапазоні від 5 до 18 градусів морозу.

Синоптик Ігор Кібальчич раніше заявляв, що наприкінці тижня очікується відчутне похолодання. Воно прийде у північні та східні регіони.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

