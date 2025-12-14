Рус
Україну скують морози до -8°С: названо дату різкого похолодання

Маріна Фурман
14 грудня 2025, 15:54
Причиною похолодання стануть антициклони.
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода з 15 по 21 грудня
  • Де в Україні випаде мокрий сніг

Впродовж наступних днів Східна Європа перебуватиме під впливом антициклонів. Зокрема, очікуються опади, незначні коливання температури повітря та слабкий вітер. Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Він прогнозує, що на початку нового тижня в Україні очікуються мокрий сніг та дощ переважно на Лівобережжі. Також місцями можливий туман та ожеледиця.

Погода в Україні 15 грудня

В ніч на понеділок, 15 грудня, у північних та південних областях прогнозується сніг та мокрий сніг, на півдні місцями з дощем. В інших регіонах істотних опадів не передбачається. Вдень у центральних, північних та східних областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу, місцями з дощем. На окремих ділянках доріг можливе ожеледиця.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть -3…+2 °С, вдень 0…+6 °С; у північних та східних регіонах вночі -3...-8 °С, вдень -4...+1 °С.

Прогноз погоди на 15 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 16 грудня

У вівторок, 16 грудня, вночі у східних, південно-східних областях, а також у Дніпропетровській області, Криму та Приазов'ї пройде сніг та мокрий сніг, на півдні з дощем. Вдень по всій Україні істотних опадів не передбачається. У західних регіонах подекуди туман.

Температура повітря в нічний час очікується в межах -3...+2 °С, вдень +1...+7 °С, у північно-східній частині -1...+4 °С.

Прогноз погоди на 16 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 17 грудня

У середу, 17 грудня опадів не прогнозується. Вночі та вранці на Лівобережжі можливий туман.

Температура повітря в нічний час очікується -3...+2 °С, вдень +1...+7 °С, на півдні Одеської області розігріє до +9 °С.

Прогноз погоди на 17 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні 18 грудня

У четвер, 18 грудня, в Україні буде відносно тепло та сухо. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -3...+2 °С, вдень +2...+7 °С, на півдні Одеської області та у Криму до +9 °С.

Прогноз погоди на 18 грудня / фото: ventusky

Погода в Україні 19 грудня

У п’ятницю, 19 грудня, під дією високого атмосферного тиску погода в Україні істотно не зміниться. Прогнозується аномально тепла та суха погода по всіх регіонах.

Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °С, вдень +2…+7 °С.

Прогноз погоди на 19 грудня / фото: ventusky

Погода в Україні 20 грудня

У суботу, 20 грудня, опадів не прогнозується.

Вночі стовпчики термометрів покажуть -3...+2 °С, а вдень 0...+5 °С, на Закарпатті до +7 °С.

Прогноз погоди на 20 грудня / фото: ventusky

Погода в Україні 21 грудня

У неділю, 21 грудня, по всій території Україні опадів не прогнозується, лише можливий туман.

Температура повітря вночі очікується -1...-6 °С, вдень -1...+4 °С.

Якою буде зима 2025-2026 в Україні - прогноз

Український гідрометеорологічний центр повідомляв, що зима 2025 - 2026 років підготувала українцям сюрпризи з можливими суттєвими похолоданнями. Однак, очікується, що середня температура зимових місяців буде вищою за норму на 1,5 - 2 °С.

"Не виключені періоди холодної (морозної погоди) тривалістю від 3 до 7 днів (може бути один період на 10-20 діб) з мінімальною температурою здебільшого в діапазоні від 5° до 18° морозу, у північній частині та Карпатах в окремі дні дещо нижче (найбільш ймовірно в січні та лютому)", - прогнозують синоптики.

Як писав Главред, погода в Україні 14 грудня буде між двома антициклонами. У регіони може прийти навіть мокрий сніг.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що в суботу та неділю, 13 та 14 грудня, в Україні різко зміняться погодні умови. Прогнозуються сильний вітер, мороз та ожеледиця.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха говорила, що цьогорічні зимові місяці загалом будуть теплішими на 1,5–2 градуси.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

