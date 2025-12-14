Рус
Україна масовано вдарила по Росії, є прильоти: в Генштабі розкрили наслідки атаки

Юрій Берендій
14 грудня 2025, 12:09
Сили оборони України завдали точкових ударів по військовій та паливно-енергетичній інфраструктурі РФ, зокрема на тимчасово окупованих територіях.
Вибухи в Росії 14 грудня - в Генштабі розкрили наслідки атаки / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

  • В Генштабі ЗСУ підтвердили удари по об'єктах ворога на території РФ та в тимчасово окупованих регіонах України
  • Удари Сил оборони спрямовані на послаблення російських військ продовжувати війну

В ніч на 14 грудня Сили оборони завдали масованого удару по стратегічних і військових цілях країни-агресорки Росії безпосередньо на її території та в межах тимчасово окупованих регіонів України. Про результати ударів йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у межах дій, спрямованих на зменшення наступальних можливостей ворога та порушення логістики російських окупаційних військ, підрозділи Сил оборони України завдали ураження об’єктам Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї РФ. У районі цілі зафіксували вибухи та масштабну пожежу, обсяг завданих збитків наразі уточнюється.

Також було уражено нафтобазу "Урюпінська" у Волгоградській області Росії, де також було зафіксовано вибухи й масштабну пожежу

Крім цього, удари завдано по ворожих об’єктах на тимчасово окупованих територіях України.

"Так, на ТОТ Донецької області уражено станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2", два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію "Імбир"", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі також повідомили про те, що у Запорізькій області під вогонь потрапили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та лабораторія безпілотних систем противника.

На тимчасово окупованій території Криму українські військові уразили дві бази паливно-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію "Каста-2Е2", а також радіолокаційну станцію 96Л6Е — ключовий елемент систем ППО С-300/С-400. Наразі триває уточнення масштабів пошкоджень.

"Сили оборони України й надалі здійснюватимуть комплекс заходів, спрямованих на послаблення наступальних спроможностей російських окупаційних військ та примушення російської федерації припинити збройну агресію проти України. Далі буде. Слава Україні!", - резюмували в Генштабі ЗСУ.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Яка основна ціль ударів ЗСУ по Росії - думка експерта

Як писав Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що найближчим завданням Збройних сил України є створення умов для масштабних перебоїв з електропостачанням у європейській частині Росії, насамперед у Москві.

Він пояснив, що російська енергосистема суттєво відрізняється від української й водночас є значно більш уразливою. За оцінкою експерта, для досягнення відключень електроенергії хоча б на частині території Москви, зокрема в районах, де зосереджені центри ухвалення рішень, необхідно завдати ще кілька десятків прицільних ударів по об’єктах генерації та розподілу електроенергії, які живлять столицю РФ.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 14 грудня на території Росії пролунали вибухи одразу в кількох регіонах. За повідомленнями росЗМІ, безпілотники атакували нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області, Смоленську ДРЕС, а також два нафтопереробні підприємства — у Ярославлі та Краснодарському краї. Крім того, дрони рухалися у напрямку Москви.

В ніч на 13 грудня Міноборони РФ заявило про нібито знищення 41 дрона над п’ятьма областями та тимчасово окупованим Кримом, однак не надало жодних коментарів щодо можливих уражень стратегічних об’єктів. Про влучання на території країни-агресорки повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Раніше, в ніч на 8 грудня, у Міноборони РФ тоді відзвітували про нібито збиття 67 безпілотників над 11 регіонами, однак місцеві жителі та ЗМІ повідомляли про ймовірні влучання та відчутні наслідки щонайменше у двох областях.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

